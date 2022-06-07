國際原能總署理事會議 美英法德提動議譴責伊朗

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（中央社維也納7日綜合外電報導）兩名外交官今天表示，美國、英國、法國和德國已向聯合國旗下的國際原子能總署（IAEA），提出譴責伊朗不配合原能總署的動議。

一名歐洲國家外交官告訴法新社，動議內容已於昨夜提交，另一名外交官證實這項消息。

這份決議案是2020年6月一項譴責伊朗的動議通過之後，首度敦促伊朗充分配合國際原子能總署，也象徵西方對於挽救2015年核子協議的談判愈來愈沒耐心。相關談判已於3月停擺。

一名外交官說，國際原子能總署35個理事國正在舉行為期一週的會議，可能會在9日表決。

國際原子能總署在上月底一份報告中表示，伊朗沒說過有核子活動的3個地點，之前被發現有濃縮鈾的蹤跡，對此還有「沒釐清的」疑問。

原能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）昨天在理事會議開場時告訴記者，他希望「這些問題可以一次徹底解決」。

伊朗2015年與世界強權達成核子協議，藉由限縮自身核子計畫，交換國際放寬制裁，但2018年美國前總統川普退出後，協議開始分崩離析。

2021年4月，有關各方開始協商挽救協議，目標是讓美國重回協議、解除制裁，同時讓伊朗縮減不斷升級的核子計畫。

伊朗外交部發言人哈蒂柏札德（Saeed Khatibzadeh）昨天告訴國家電視台，伊朗將否決這項決議案，稱本案「對於我國配合國際原子能總署的整體方向以及協商，都會有負面影響」。

與英、法、德同屬核子協議簽署國的中國與俄羅斯也警告，任何決議都可能干擾協商程序。

至於伊朗的宿敵以色列，路透社報導，以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天表示：「我們預期（國際原子能總署）理事會將在德黑蘭政權面前發出清楚警告訊號，並明確表達，如果他們繼續推動挑釁的核政策，將付出重大代價。」

分析師認為，挽救核子協議的協商不太可能因為這項決議就破局。（譯者：楊昭彥/核稿：陳昱婷）1110607