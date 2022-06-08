紐西蘭遏阻碳排 擬2025年起收牛羊打嗝費

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紐西蘭8日公布一項計畫草案，將要求農民為牲畜碳排付費。圖為紐西蘭一處農場上的綿羊。（圖取自Pixabay圖庫）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社威靈頓8日綜合外電報導）紐西蘭政府今天公布一項為農業碳排定價的計畫草案，盼減少溫室氣體排放。由於牛羊打嗝會產生大量甲烷氣體，是紐西蘭碳排最大來源之一。

路透社報導，紐西蘭環境部表示，這項提案將使紐西蘭成為全球第一個要求農民為牲畜碳排付費的國家。

人口500萬的紐西蘭，牛羊數量分別為1000萬與2600萬。

紐西蘭的溫室氣體排放總量近一半來自農業，其中以甲烷為主，但農業排放此前已被排除在國家排放權交易計畫之外，引發各界對紐西蘭政府在承諾遏止全球暖化上的抨擊。

根據政府和農場代表共同制定的計畫草案，農場主人自2025年開始將必須為碳排量付費。儘管使用單一措施來計算碳排量，但不同周期的農場碳排收費也不一樣。

氣候變遷部長蕭奧（James Shaw）說：「毫無疑問，我們必須減少排放到大氣的甲烷，而一種有效的農業排放定價系統將發揮關鍵作用，有助實現這個目標。」

這項計畫預計在今年12月作出定案。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1110608