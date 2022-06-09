AZ提抗體藥物申請 盼日本特例批准

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（中央社東京9日綜合外電報導）阿斯特捷利康公司（AZ）今天表示，有關給予抗體以抑制COVID-19的「抗體藥物」Evusheld，已向日本政府厚生勞動省提出核准申請，盼適用大幅簡化審查手續的「特例批准」。

日本放送協會（NHK）報導，AZ公司表示，為了能讓這款藥物盡早提供給需要人士使用，將致力與業管部會緊密合作。

AZ抗體藥物透過注射提供兩種抗體，被期待除了可以防止染疫患者重症化，也能透過事前注射預防發病。

如果厚生勞動省批准這款藥物，將可使用在因接受癌症治療造成免疫力降低，及無法藉由接種疫苗獲得足夠保護力等人身上來預防發病。

AZ公司表示，截至2021年3月止以約5200名未染疫者為對象進行臨床試驗，確認可減少77%的發病風險且效果持續半年。

另外，到2021年7月止以900多名輕症到中等症狀患者為對象的臨床試驗也確認，在發病日起7天內投藥的話，可降低50%重症化與死亡風險。

由於這款抗體藥物對Omicron變異株也有效果，歐美各國已批准可作為染疫前藥物使用。（譯者：黃名璽/核稿：張佑之）1110609