IAEA決議譴責伊朗未解釋鈾痕跡 德黑蘭批無建設性

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（中央社德黑蘭9日綜合外電報導）國際原子能總署（IAEA）昨天通過一項決議，譴責伊朗不合作，未能針對總署發現的鈾痕跡提出說明，德黑蘭當局今天則反批這項決議是「政治性」且「無建設性」的行動。

法新社報導，伊朗外交部發表聲明說：「伊朗譴責，美國、英國、法國和德國在國際原子能總署理事會會議上提出並通過這項決議，是政治性、無建設性及不正確的行動。」

路透社報導，外交官員昨天在一場閉門會議表示，由35個國家組成的國際原子能總署理事會以壓倒性多數通過一項決議，批評伊朗沒有解釋在3個未申報地點發現的鈾痕跡。

外交官員指出，只有俄羅斯和中國反對這項決議，有30個國家投下贊成票，另有3個國家棄權。

決議內文提到，由於伊朗配合程度不足，這些鈾痕跡仍未獲得解釋，國際原子能總署理事會「深表關切」，並呼籲伊朗「立刻」與國際原子能總署接洽。

另外，國際原子能總署昨天告訴成員國，伊朗依據長期計畫，已經開始在地下濃縮廠的集群中安裝先進的IR-6離心機，現在打算再增加兩個這樣的離心機集群或級聯。

在國際原子能總署理事會通過決議、譴責伊朗沒有解釋在未申報地點發現的鈾痕跡之前不久，國際原子能總署向成員國發送了一份機密報告，提到前述的伊朗相關舉措。

路透社掌握到這份報告，並獲得國際原子能總署證實。（譯者：陳彥鈞/核稿：張佑之）1110609