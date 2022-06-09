日本東京疫情續降溫 專家籲關注變異株動向

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（中央社東京9日綜合外電報導）日本東京COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，專家著眼外國觀光客將入境等情況，認為有必要關注變異株動向；沖繩縣今天解除發布近一個月的「感染擴大警報」。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增1876例確診病例，較上週四減少459例，連續27天低於上週同日，疫情持續趨緩。最近一週平均單日新增1770例，是前一週的78.3%。

東京都政府今天舉行疫情監控會議，雖然專家認為東京都新增確診病例持續減少，但由於重新開放外國觀光客入境等的邊境管控將放寬，所以未來仍有必要關注變異株動向。

位於關西地方的大阪府今天新增1419例確診病例，較上週四減少100多例，至今累計病例數98萬6953例，包括5090例死亡病例。

位於九州地方的福岡縣今天新增859例確診病例，連續17天低於上週同日，至今累計病例數43萬3272例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1353例確診病例，較上週四減少20例，至今累計病例數22萬6820例。

沖繩縣政府今天舉行防疫對策本部會議，決定解除5月13日針對沖繩本島及宮古島市等地發布的「感染擴大警報」，主要是基於專責病床使用率已獲某種程度改善。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增93.02人染疫，沖繩縣以588.91人連續76天居日本各地之冠；鹿兒島縣以163.34人次之、宮崎縣以141.83人排名第3。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110609