德英法敦促伊朗 停止升級核活動並恢復2015年協議

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（中央社柏林9日綜合外電報導）德國、英國、法國今天敦促伊朗「停止升級核活動」，並「快速議定談判中的協約」，以恢復2015年的核子協議。

他們在一份聯合聲明中說：「自3月以來，已經有一項可行的協約有待討論。」

「我們對伊朗沒有把握外交機會來達成協議而感到遺憾，我們敦促伊朗現在就這麼做。」

2015年核子協議的正式名稱為「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），西方國家藉由鬆綁經濟制裁來換取伊朗限縮核子活動。

但在2018年，當時的美國總統川普單方面退出該協議，並重新對伊朗實施制裁，這讓伊朗開始收回他們的承諾。

恢復該協議的談判去年4月開始，但自今年3月起便停滯不前。

聯合國（UN）監督機構「國際原子能總署」（IAEA）今天稍早表示，伊朗正在拆除在其核設施的27個攝影機。國際原子能總署並警告，那可能會對談判造成「致命打擊」。

德英法聯合聲明中說：「這些行動只會讓緊張情勢加劇，並使我們試圖讓聯合全面行動方案恢復全面執行的努力變得複雜。」

「我們敦促伊朗…停止升級核活動，並快速議定談判中的協約，以恢復聯合全面行動方案，而這一切仍有可為。」（譯者：李晉緯/核稿：嚴思祺）1110610