避危機 美媒：五角大廈盼對北京開設更多熱線

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（中央社台北10日電）美國外交政策雜誌（Foreign Policy）網站9日刊文表示，拜登政府正努力加強與北京的溝通，美國國防部希望對中國開設更多熱線，以避免危機。

外交政策報導，美方正尋求美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）、美軍印太司令部司令與中方官員之間建立更好的溝通管道。

據表示，美方於2020年成立了危機溝通工作組，但這個工作組仍缺乏足夠的運行機制處理美中分歧。

為期3天的「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）亞洲安全會議（Asia Security Conference）今天在新加坡開幕。依照會議官網公布的日程，奧斯汀11日將以「美國印太戰略的下一步」為題發表演講，中國國務委員兼國防部長魏鳳和則將於12日發表題為「中國對區域秩序的願景」演說。

這次會議在線下舉辦，外界關注中美防長期間可望舉行的會談。

外交政策的報導引述華府智庫捍衛民主基金會（Foundation for Defense of Democracies）資深研究員辛格頓（Craig Singleton）表示，會談不太可能達成任何實質性成果，但能夠舉行一場高階層會議十分重要。

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路透社援引美國官員表示，美方希望將重點放在為兩國緊張關係設置「護欄」，並確保不會發展為某種軍事誤解。外交政策則說，由於美國政府近年來對中國態度強硬，美中之間的「護欄」變得更加難以建立。

有關設護欄的說法，中國外交部發言人此前表示，中方始終認為，中美關係應當基於相互尊重和平等互利，而非一方受益。中美關係發展是要有護欄，但護欄不能由美方單方面定義，「美方停止干涉中國內政、停止誣蔑抹黑中國、停止損害中方利益，才是中美關係真正的護欄」。（編輯：周慧盈/陳沛冰）1110610