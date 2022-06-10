美國國務院因應外交挑戰 將成立中國組

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（中央社台北10日電）美國之音（VOA）報導，繼美國國防部和中央情報局成立專門針對中國的部門，國務卿布林肯最近也宣布，國務院將成立「中國組」，以因應美國在21世紀遭遇的最重要地緣政治威脅。

報導說，國務院一名發言人答覆美國之音的詢問表示，中國組是隸屬於國務院的綜合團隊，藉由這個新的中央政策協調中心，整合有關中國的專業知識和資源。

據報導，國務院計劃增設的中國組預計60人編制，專注於追蹤中國官員的行跡及北京在全球主要國家日益增加布局的動態，並投入更多資源協助這個新單位的成員觀察中國。

報導說，國務院正在裝修中國組的辦公大樓，知情人士透露，新機構估計2024年才能正式開始運作。

對於國務院設置專門機關研究並觀察中國，報導指出，美國的中國問題專家普遍表達支持。

報導說，華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全事務主任克羅寧（Patrick Cronin）指出，中國組關注中國在全球各個地開展的活動，將加強美國的外交政策。

美國前總統川普政府的中國政策智囊余茂春則說，歡迎中國組的成立，這反映中國在美國外交政策中比重增加的現實。

美國在台協會台北辦事處前處長的包道格（Douglas Paal）說，中國是美國在新時代最大的挑戰，藉由投入資源，特別是人力資源，向世界展示，美國如何與中國競爭的對抗，並獲得最好的成果。

但包道格也提醒，任何新機構成立不可避免將面臨若干挑戰，新機構的創設，都得面臨如何融入現有機構的難題。

他舉例，若國務卿擬就中國問題發表演講，一般來說先由國務院的中國科及其他部門評估，中國組成立後，這篇演講的定稿就得增加好幾道程序，如何克服當中的不同意見，需要跨部門的協調。

因此，報導指出，若干觀察人士警告，針對抗衡中國日益擴大的經濟、外交和軍事力量，新機構可能反而會構成阻礙。

報導說，華盛頓保守智庫傳統基金會（The Heritage Foundation）高級研究員成斌指出，抗衡中國應由財政部和商務部等負責經貿問題的部門主導，並非由國務院和國防部主其事，就像川普時期經貿是中國政策核心。

他表示，中國目前不太可能與美國開戰，甚至不太可能對台灣開戰導致美國的干預，但卻是美國在經濟、金融和技術等方面的競爭對手。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇日前答覆香港「南華早報」（SCMP）表示，針對國務院設置中國組，無論美國政府如何調整內部機制，若最終目的是遏制中國，干涉中國內政，損害中國利益，中國當然反對。（編輯：曹宇帆/周慧盈）1110610