越南年輕人愛隆鼻修修臉 整形業疫情下逆勢成長

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（中央社記者陳家倫河內11日專電）愈來愈多18至20歲的越南年輕人喜歡動刀「修修臉」，最受歡迎的則是隆鼻，越南整形業無懼疫情衝擊逆勢成長。只是儘管整形可以讓人變得更自信，但術後身亡的意外也不時傳出。

越南快訊（VnExpress）報導，阿美在18歲做整形手術前，時常對自己臉上的「祖傳」蒜頭鼻很感冒，每次要拍照時，她都要謹慎選擇角度。

現年22歲的河內上班族阿美說：「我爸媽答應我，當我18歲會資助我去隆鼻」，無奈阿美16歲那年父母的收入下滑，她只能輟學去工作。

在嘗試各種工作以後，阿美17歲應徵上一家診所的收銀人員，她堅信一張好看的臉會為她帶來更多工作機會。阿美說：「我沒有黃金比例五官、長得不正，老闆不讓我做櫃台工作，我的收入都比其他人低。」

當阿美18歲時，她做了隆鼻手術，並動刀讓自己有更深的雙眼皮。由於阿美口袋不夠深，只能先付一半手術費，剩下的每月分期付款。

像阿美這樣去「修修臉」的18至20歲越南年輕人數量愈來愈多。2019年的整形外科研討會上，有與會代表指出，光胡志明市就有25萬人想進行某種程度的「侵入性美容」，其中10萬人年齡介於25至35歲。

報導指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情在2020年嚴重衝擊各種社會經濟活動，整形業卻逆勢成長。統計顯示，13至19歲族群最常進行的整形手術分別為隆鼻（50%）以及耳廓重建（10%）。

專家認為，由於「自拍時代」與「網路霸凌」現象，導致相關的整形手術有所增加，而即使是一點點臉上的小瑕疵都會讓年輕人在拍照或在社群媒體互動時覺得不自在。

白梅醫院整形外科主任范氏越蓉（Pham Thi Viet Dung）承認，在越南18至20歲的整形手術患者人數有所增加。這一年齡層的患者理解自己的身體已經完全發育，並有權決定是否要進行整形手術。

家住胡志明市的阿宛和阿美一樣，多年來因自己的低鼻梁與蒜頭鼻感到自卑，她的父母給了她2000萬越南盾（新台幣2.5萬元）去隆鼻作為高中畢業的禮物。

阿宛現在已經大學2年級，她認為18歲那年去動刀是個明智的選擇，「有漫長的暑假可以休養，然後瞬間變美。」挨過10天的疼痛與不適之後，阿宛終於獲得「夢想之鼻」。

阿美與阿宛在手術後都重新找回了自信。阿宛說：「整形之前我都避免和人對看，也很少與朋友外出。」阿美則表示：「有了深邃大眼與高挺的鼻子後，自己再也不用去尋找所謂合適的拍照角度。」

阿美甚至認為，她的新面容與專業技能讓她賺更多錢，「我以前每個月只有400萬至500萬越南盾的收入，從沒想過有一天可以賺超過1000萬越南盾，但現在因為我的外表與能力，我辦到了！」

然而整形意外也屢屢傳出，一名22歲的女孩今年3月在隆安省（Long An）一家沒有執照的機構做隆鼻手術後身亡；與此同時，一名33歲女性在胡志明市一家醫院隆乳後不治。

范氏越蓉表示，想要進行整形手術的患者必須問自己一個最基本的問題，「手術與診所的安全性」以及「這樣動刀值得嗎？」（編輯：高照芬）1110611