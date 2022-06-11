印太與歐洲息息相關 法防長：提升區域軍力部署

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（中央社記者曾婷瑄巴黎11日專電）法國軍方以強勢行動展現決心。法國國防部長勒克努今天在「香格里拉對話」中宣布，將加強與升級在亞太地區的軍力部署，絕不可能被俄烏戰爭轉移焦點，因「印太穩定也是歐洲議題」。

人在新加坡出席「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）的勒克努（Sébastien Lecornu）11日宣布，即使烏克蘭危機當前，也將強化與提升在亞太地區的軍事部署。

勒克努在今天「香格里拉對話」亞太國防與安全論壇上接受提問時說道：「有些夥伴擔心，並疑惑烏克蘭危機是否會轉移印太地區焦點，是否會讓法國重新思考在印太地區的投入，這是絕不可能的。」

他在演說中指出，明年法國「將持續強化與現代化我們常駐部署軍力」。2025年前，印太會有6艘全新海洋巡邏艦，其中兩艘今年起就會出現在太平洋，「進行巡視與主權任務」：一艘駐守法屬新喀里多尼亞（Nouvelle-Calédonie），另一艘則在法屬波利尼西亞（Polynésie）。

目前法國在此區有4艘巡邏艦，因此法國等於將新增2艘巡邏艦，且皆為全新型號。

此外，空軍戰力也將升級，「5架太平洋地區的獵鷹號也將由5架新型號代替」。法國今年在亞太地區以「飛馬22」（Pégase 22）為名的主權任務，預計也將以飆風戰機（Rafale）搭配軍事運輸機A400M。

勒克努強調，法國軍力將持續參與多場多邊軍事演習，其中有幾場將由法國主持，目的是「在該區維持重要的存在，以顯示法國對亞太地區穩定的承諾」。

他接著表明，法國印太策略「沒有針對任何國家」，只是支持多邊防禦機制。

勒克努說，法國也希望加入東協國防部長擴大會議（ADMM-Plus），該組織集結東南亞國家協會（ASEAN），以及8個區域強權，包括美、中。

勒克努在推特上強調印太與歐盟安全息息相關：「以歐盟輪值主席國身分，我重申：印太議題也是歐洲議題；歐洲安全威脅也對印太帶來影響。」

在另一則推文中，勒克努則稱法國為「印太國家」，並承諾透過多邊途徑與夥伴關係維護區域穩定安全。

據法媒分析，去年澳洲無預警終止合作打造傳統動力潛艦艦隊的計畫，並在面對中國日益增長的威脅下，改宣布與美、英締結「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）聯盟，使法國亞太戰略氣勢大幅受挫。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天稍早宣布，將就取消與法國的潛艦交易一事，與法國海軍船舶集團（Naval Group）達成5億5500萬歐元（約新台幣175億元）和解協議，預計兩國關係與合作將迅速重建。

對此勒克努也在新加坡向記者表示，這份協議「讓法澳雙邊關係翻新頁，得以放眼未來」，而且與澳洲的關係「相當珍貴」。（編輯：黃自強）1110611