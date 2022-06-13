英國記者失蹤事件 巴西妻子家人里約示威

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（中央社記者唐雅陵聖保羅12日專電）一周前在巴西亞馬遜野豬谷失蹤的英國記者菲力普斯和國家原住民基金會工作人員白瑞拉的家人和朋友，今天在里約熱內盧柯帕加巴納海灘和平示威，呼籲巴西當局進行搜索。

大約100人參加在柯帕加巴納海灘（Copacabana）舉行的和平示威，菲力普斯（Dom Phillips）在里約熱內盧居住期間喜歡在那裡運動。

示威者舉著橫幅、海報，穿著T恤，上面寫著「菲力普斯和白瑞拉在哪裡？」他們也要求巴西當局採取行動打擊對亞馬遜雨林和生活在野豬谷（Vale do Javari）的原住民的侵犯行為。

菲力普斯與巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）婚後遷居東北城市薩爾瓦多，他的岳父母和大舅子仍住在里約熱內盧，今天參加示威呼籲巴西當局進行搜索。

菲力普斯的岳母露西亞（Lúcia Farias Sampaio）在現場激動不已，對再見到女婿和白瑞拉（Bruno Pereira）的可能性相當悲觀。

她說，當大家知道菲力普斯和白瑞拉失蹤時，還滿懷希望，心想他們只是迷失在森林裡。但時至今日，幾乎已經可以肯定，2人已經不在人間。

露西亞表示，她的女兒在薩爾瓦多，像瘋了似的承受巨大痛苦；桑派歐和菲力普斯是靈魂伴侶，如今他們的生活崩潰了，因為曾經有的夢想已付諸東流。

菲力普斯的大舅子馬可仕（Marcos Faria Sampaio）說，他們必須實事求是，雖然他們是一個信仰豐厚的家庭，非常相信上帝，不到最後不放棄希望，但也已做好等待最壞結果的準備。

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馬可仕表示，他們全家人都非常感謝所有參與在亞馬遜搜索工作的人，但這一切都令人非常痛苦，因為只能從媒體獲知最新消息。

據巴西聯邦警察稱，10日搜索小組在菲力普斯和白瑞拉失蹤的河流中發現「看似人類」的有機物質，將交由法醫化驗。同時將2人的參考遺傳物質與被拘留的嫌疑人漁民奧利維拉（Amarildo de Oliveira）船上發現的血跡進行比對。(編輯：韋樞) 1110613