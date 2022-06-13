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韓國罷工
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韓國罷工2/4

韓國卡車司機罷工第7天 石化公司被迫削減業務

2022/6/13 15:12
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（中央社首爾13日綜合外電報導）韓國多間石化公司今天加入汽車和鋼鐵業者削減業務的行列，因為這個製造業大國的卡車司機集體罷工擾亂運輸，導致庫存堆積如山。

代表32間石化公司的產業協會指出，受到罷工影響，會員公司每日平均工廠交貨量已驟減9成。韓國卡車司機罷工如今已邁入第7天。

韓國石化工業協會（Korea Petrochemical Industry Association）在聲明中說：「貨運卡車司機團結（Cargo Truckers Solidarity）工會集體抵制運輸行動，導致損失擴大到蔚山、麗水、大山的石化大廠。」

這個擁有2.2萬會員的工會抗議油價飆漲，並要求保證最低工資，但先前與政府的4輪協商都未能取得共識。

目前還未能確認這些公司是否已經削減業務，但一家大型石化公司的消息人士告訴路透社，多數公司仍在儲存完成品，盼能恢復運輸。

汽車製造商也成立工作小組，關注罷工狀況，並呼籲儘早解決問題。卡車司機罷工導致汽車商遭受重創，因為他們無法及時取得零件供應，也沒辦法把完成的產品運輸出去。

勞資糾紛拖長可能對才上任5週的尹錫悅帶來考驗，恐分散外界對其保守議程的注意力，也可能升高與強大工會之間長期以來的對立。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110613

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