印度新募兵方案 打造年輕軍隊

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（中央社記者林行健新德里14日專電）印度軍方今天推出「烈火之路」新募兵計畫，有助部隊年輕化，希望在節省軍中人事開支之餘，維持精良的三軍。

印度國防部長辛赫（Rajnath Singh）今天召開記者會宣布「烈火之路」（Agnipath）募兵計畫，錄取的年輕新兵將被稱為「烈火戰士」（Agniveers）。

辛赫說，這是印度軍事改革的一部分，有助降低士兵平均年齡；部隊年輕化之後，也可望加速紀律化與科技化的腳步。

一名印度軍官在記者會上說，新的募兵方案實施後，印度軍隊的平均年齡可望在6至7年內，從目前的32歲下降至26歲。

根據新計畫，17歲半至21歲的印度男女均可應徵加入海陸空3個軍種，通過體格檢查及學歷符合者，一經錄取，起薪約為5萬盧比（約新台幣2萬元），第4年可達7萬盧比。

每屆新兵役期4年，若因公受傷或殉職，將有撫卹金。期滿後表現最佳的25%可以選擇留在軍中；被裁者的75%將獲得退伍金，作為開啟人生新階段之用。

印度軍方今年預定依「烈火之路」計畫，招募4萬6000名新兵。

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在現行短期募兵制度下，印度新進低階士兵可在軍中待10年至14年；新制讓許多年輕士兵只在軍中待4年，有助縮減逐日增加的人事開支。但也有評論人士擔心新兵役期縮短，將影響新兵的士氣及部隊的專業能力。

印度軍隊約有145萬人，國防威脅主要來自相鄰的巴基斯坦及中國。印度2022-23年度的國防預算為5.25兆盧比（約新台幣2兆元），其中人事開支，包括薪水與退休俸，占比高達5成。（編輯：馮昭）1110614