日本供電吃緊 九州電力擬退出燃氣電廠興建

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（中央社東京15日綜合外電報導）日本正面臨供電吃緊狀況，但目前傳出原本與東京瓦斯公司聯手推動燃氣電廠建設計畫的九州電力公司有意退出，理由可能跟天然氣價格高漲，讓九州電力公司判斷難以確保獲利有關。

日本放送協會（NHK）報導，九州電力公司原本跟東京瓦斯公司聯手，準備在千葉縣袖浦市推動液化天然氣（LNG）火力發電廠建設計畫，預計興建最大發電量約200萬千瓦的大型發電廠，雙方將投資數千億日圓並於2023年動工，以2028年運轉作為目標。

不過，相關人士表示，九州電力公司已在檢討退出這項建設計畫。

受烏克蘭情勢影響，全球包括LNG在內的資源價格高漲，九州電力公司可能因此判斷難以確保獲利。東京瓦斯公司則以獨自推動這項建設為前提，料將重新檢討整個建設計畫。

有關日本電力供需現狀，日本政府已決定時隔7年再度籲請全國在今年夏天配合節電，可看出日本目前電力穩定供給已成一大課題。

在這種情況下，九州電力公司若真的退出燃氣電廠興建計畫，也就凸顯被期待有助供電穩定的大型發電廠興建，會因為資源價格高漲讓計畫難以執行的實際狀態。

日本經濟新聞報導，經濟產業省研判2021年度到2030年度的10年間，日本火力發電廠發電量將減少約1300萬千瓦，主因是大型電力公司持續讓發電廠除役，加上核電廠機組重啟運轉腳步落後，讓日本電力供需相當吃緊。

東京電力公司轄區備轉容量率，預估到2023年1月寒冬時會低到負0.6%，大幅低於穩定供電所需的3%，連續兩年預估出現負值。

不光是東京電力公司，從日本中部地方到九州地方的西日本6個地區，屆時備轉容量率也不過只有1.3%。（譯者：黃名璽/核稿：李佩珊）1110615