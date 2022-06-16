巴西聯警：兄弟檔嫌疑犯承認謀殺英國記者

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（中央社記者唐雅陵聖保羅15日專電）巴西聯邦警察今天指出，作為嫌疑人被拘留的漁民奧利維拉兩兄弟，今天承認殺害6月5日在亞馬遜野豬谷地區失蹤的英國記者菲力普斯和國家原住民基金會工作人員白瑞拉。

根據聯邦警察的消息，阿馬里多‧奧利維拉（Amarildo de Oliveira）和奧塞尼‧奧利維拉（Oseney de Oliveira）兄弟倆槍殺白瑞拉（Bruno Pereira）和菲力普斯（Dom Phillips）後，將他們分屍、焚燒再埋屍。

奧利維拉兄弟的犯罪動機仍不確定，但警方懷疑與該地區非法捕魚活動有關。野豬谷（Vale do Javari）是巴西第二大原住民領地，同時也是亞馬遜地區販毒、盜竊木材和非法採礦引發的血腥衝突舞台。

根據消息來源，聯邦警察已經開始在該地區搜索屍體，之後再根據受害者親屬提供的遺傳物質進行DNA比對。

失蹤前，白瑞拉是國家原住民基金會（Funai）工作人員，和菲力普斯離開聖拉斐爾社區（São Rafael），前往北阿塔拉亞（Atalaia do Norte），行程預計兩小時，但他們沒有到達目的地。

白瑞拉和菲利普斯失蹤後，野豬谷原住民協會（Unijava）表示，白瑞拉不斷受到非法伐木者、採礦者和漁民的威脅。在當時發佈的一份聲明中，協會形容白瑞拉對該地區經驗豐富且知識深厚，因為他多年來一直擔任國家原住民基金會在北阿塔拉亞的區域協調員。

菲力普斯合作的媒體之一英國「衛報」（The Guardian）透露，菲力普斯正在撰寫一本關於環境的書。他住在巴西東北城市薩爾瓦多（Salvador），寫了超過15年關於巴西的報導，並且在「華盛頓郵報」（Washington Post）、「紐約時報」（The New York Times）和「金融時報」（Financial Times）等媒體上發表文章。

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阿馬里多‧奧利維拉自7日以來被拘留。據警方稱，在白瑞拉和菲利普斯失蹤的那天，他被河岸居民看到在白瑞拉和菲利普斯的船後面的一艘快艇上。調查人員在阿馬里多的快艇上發現血跡，但他一直否認與案件有任何關係。奧塞尼‧奧利維拉則在14日被臨時拘留。

聯邦警察12日發佈在搜索區域發現的物件畫面，包括一個背包、一台筆電、襯衫、短褲、褲子、拖鞋和靴子。（編輯：韋樞）1110616