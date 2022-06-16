英國記者失蹤案 巴西總統稱莽撞出行再挨批

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（中央社巴西利亞15日綜合外電報導）英國記者菲力普斯與巴西原住民專家白瑞拉在亞馬遜森林失蹤，巴西總統波索納洛今天說，菲力普斯在當地不受歡迎，未充分準備就上路，非常「莽撞」；這番言論引來譴責。

菲力普斯（Dom Phillips）和嚮導白瑞拉（Bruno Pereira）本月5日在亞馬遜森林的偏遠地區失蹤，當地充斥環境犯罪，例如非法採礦、捕魚及伐木，還有毒品走私。

媒體報導，警方今天稍早把一名涉案嫌疑人帶到伊塔瓜伊河（Itaquai River）旁的搜索地點。

在警方舉行記者會交代最新調查進度之前，巴西司法部長托瑞斯（Anderson Torres）於推特（Twitter）發文說：「我剛接到消息得知，在挖掘的地方發現了人類遺骸。」

媒體先前報導，兩名被拘留的男子告訴警方，菲力普斯和白瑞拉已經被殺，同時坦承涉案。當局當時尚未證實報導是否屬實。

法新社今天報導，被警方帶到挖掘現場的涉案人是41歲的奧塞尼．奧里維拉（Oseney da Costa Oliveira），他昨天在北阿塔拉亞（Atalaia do Norte）被捕。菲力普斯與白瑞拉在採訪途中遭人威脅、繼而失蹤於偏僻的野豬谷（Javari Valley）之前，原本正要回到這座北方小城。

另一名被拘留的男子據報是奧塞尼．奧里維拉的兄弟阿馬里多．奧里維拉（Amarildo da Costa de Oliveira），於本月7日被捕。

聯邦警方今天表示，阿馬里多．奧里維拉詳細敘述罪行，坦承把兩人埋在叢林裡一個「非常難以到達」的地方。

57歲的菲力普斯長期為英國「衛報」（The Guardian）等國際媒體供稿，他失蹤前正為了一本有關亞馬遜永續發展的書取材。

白瑞拉則是備受尊敬的原住民族倡議人士，失蹤前擔任菲力普斯的嚮導。

波索納洛（Jair Bolsonaro）13日聲稱有人在河裡發現內臟，但警方從未證實此事。警方12日表示，已找到菲力普斯和白瑞拉的個人物品。

外界指責政府調查進度緩慢，波索納洛今天說，菲力普斯因為在這個地區的報導而「不受歡迎」，應該更加謹慎。這番話又引來新一波批評。

波索納洛說：「那個英國人不受當地歡迎，因為他寫了很多反對非法金礦工人（和）環境議題的文章。」

波索納洛接受記者訪問時說：「很多人不喜歡他，他應該更加小心，卻偏偏決定上路。」

他還說：「所有跡象都顯示，如果他們被殺──我是不希望這樣，但如果他們被殺，會在水裡，而水裡找不到什麼東西，我不知道查瓦利（Javari）河裡有沒有食人魚。」

波索納洛似乎再次怪罪菲力普斯與白瑞拉，說他們「在體能和武器方面沒有充分準備就前往那個地區，非常莽撞」。

波索納洛的言論引發譴責批評，記者巴希里歐（Ana Luiza Basilio）推文說「有夠噁心」，反對黨國會議員席瓦（Orlando Silva）也說：「要怪的不是受害者。政府有義務保護國家，而不是鼓勵控制這個地區的罪犯。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110616