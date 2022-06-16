不敵激烈競爭和供應鏈問題 露華濃聲請破產

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（中央社紐約16日綜合外電報導）美國美妝巨頭露華濃（Revlon）因為多年來面臨日益激烈的競爭和供應鏈問題，已聲請破產。

在昨晚提交的一份法庭文件中，露華濃啟動美國破產法第11章程序來管理其債務。據稱露華濃的債務在10億至100億美元之間。

招牌產品包括指甲油和口紅的露華濃發布財報顯示，第1季長期債務高達33億美元。

執行長黛博拉．柏爾曼（Debra Perelman）在聲明中表示：「聲請破產將使露華濃能提供消費者數十年來持續供應的經典產品，同時為我們未來的成長提供更清晰的道路。」

露華濃表示，如果破產計畫獲得法院批准，預計將從貸方獲得5.75億美元融資。

露華濃由億萬富翁羅納德．柏爾曼（Ronald Perelman）所有，並由他的女兒黛博拉．柏爾曼經營，該公司1月至3月淨損6700萬美元。

露華濃受到全球供應鏈危機和高通膨兩大不利因素夾攻。旗下品牌包括伊麗莎白雅頓（Elizabeth Arden）、Almay和小甜甜布蘭妮香水（Britney Spears Fragrances），業務遍及150多國。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110616