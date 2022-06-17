巴西聯警：英國記者被殺 嫌疑人稱無幕後主使

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（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西聯邦警察今天表示，7日被捕的阿馬里多．奧利維拉說，英國記者菲力普斯和國家原住民基金會工作人員白瑞拉被殺是偶發事件，不是預謀，也沒有幕後主使。

巴西聯邦警察15日指出，阿馬里多．奧利維拉（Amarildo de Oliveira）承認參與謀殺菲力普斯（Dom Phillips）和白瑞拉（Bruno Pereira），並說出埋屍地點。阿馬里多還向警方證實兩人的屍體被分割後焚燒。

屍體距離阿馬里多所說的犯罪地點約3公里，當局還在等待法醫對遺骸進行鑑定，已確認是菲力普斯和白瑞拉。

阿馬里多表示，有另外兩人參與犯罪，一人幫助藏屍，另一人開槍，但阿馬里多否認他的兄弟奧塞尼．奧利維拉（Oseney de Oliveira）參與犯罪。

根據聯邦警察，阿馬里多承認菲力普斯和白瑞拉是因為檢舉野豬谷（Vale do Javari）地區的非法捕魚活動而被殺。

亞馬遜聯邦警察局局長豐特斯（Eduardo Fontes）今天表示，菲力普斯和白瑞拉失蹤被殺一案，一共有5名嫌疑人被調查。

住在巴西東北城市薩爾瓦多（Salvador）的菲力普斯的巴西妻子桑派歐（Alessandra Sampaio）表示，雖然仍在等待最終的確認，但這一悲慘結果結束了不知道菲力普斯和白瑞拉下落的痛苦，現在他們終於可以帶菲力普斯和白瑞拉回家，用愛說再見。

桑派歐說：「今天，我們也開始了尋求公理的旅程。我希望調查將用盡一切可能，儘快帶來明確的答案，以及所有相關的事態發展。」

桑派歐還感謝幫助搜索的原住民群體，菲力普斯和白瑞拉失蹤後幾小時，野豬谷原住民協會（Unijava）的原住民就開始尋找他們。

白瑞拉的妻子、人類學家馬托斯（Beatriz Matos）在推特（Twitter）分享桑派歐和野豬谷原住民協會的貼文，並推文表示：「現在白瑞拉的靈魂走在森林裡，散落在我們身上，我們的力量變得更強大。」

聯合國人權事務高級專員公署（UNCHR）今天發布一份聲明，對菲力普斯和白瑞拉被殺表達深切哀悼之意，認為這一事件是「野蠻的暴力行為」，並呼籲巴西當局加強對原住民的保護。

這兩人遇害的地區位在巴西西北部的亞馬遜地區，鄰近與秘魯和哥倫比亞的邊境。

亞馬遜環境研究所（Ipam）執行主任吉馬良斯（André Guimarães）今天表示，亞馬遜地區邊界容易出現犯罪與巴西國家力量在此地薄弱有關，亞馬遜的核心問題之一是非法狀態和犯罪活動的整體，有非法伐木、在原住民領地非法採礦、涉及數以億計巴西幣的土地掠奪，包括洗錢。

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吉馬良斯說，由於難以進入與缺乏監督，亞馬遜地區邊界也被毒品和武器販運等非法活動滲透，所以需要更有力的國家行動。

吉馬良斯強調，菲力普斯和白瑞拉失蹤被殺一案是已經重複幾十年的過程的一部分，是在亞馬遜日常中發生的事情，數以百計的人在喚醒社會大眾關於亞馬遜和原住民的重要性時遭到謀殺、威脅和恐嚇，巴西政府需要採取更有效的行動。（編輯：郭中翰）1110617