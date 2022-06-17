美配方奶粉缺貨危機未解 亞培工廠因洪患被迫停工

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國當局設法解決嬰兒配方奶粉短缺問題之際，亞培（Abbott）再度關閉一間奶粉工廠。該廠重新開放不到2週，就因大雨和洪水被迫暫時關閉。

亞培位於密西根州史特爾吉斯（Sturgis）的工廠達到重新開放的衛生要求後，於6月4日恢復生產。本週稍早，工廠又被迫關閉，以利評估洪災損失。

亞培15日晚在官網發布聲明稱，13日襲擊密州西南部的大雷雨帶來「強風、冰雹、停電和洪災」，且「城市部分地區，包括工廠所在位置發生水患」。

「因此，亞培已暫停生產EleCare特殊配方奶粉，以評估風暴造成的損失，並進行工廠清理和重新消毒。」

聲明表示：「這可能導致新產品的生產和配銷延後數週。」

這座工廠是配方奶粉主要生產者，但2名嬰兒死亡讓人擔心工廠遭汙染後，該廠於2月間關閉，並回收部分產品。

這座工廠關閉導致配方奶粉大缺貨，家有過敏或某些代謝症狀嬰兒的父母特別擔心，拚命在商店和網路上尋找配方奶粉。

這場危機也促使拜登總統上月派出軍方租用的商務包機，從歐洲引進配方奶粉。他還訴諸國防生產法（Defense Production Act）掃除生產瓶頸，要求供應商優先供貨給奶粉製造商。

在美國嬰兒食品市場擁有約40%市占率的亞培公司先前宣布，EleCare配方奶粉應可在6月20日前後重新上架。

在15日的聲明中，亞培也向消費者保證，該公司的EleCare與其他特殊配方奶粉多數都有「充足現貨供應」，可以滿足需求，直到生產再次恢復。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110617