中國海警船連兩天現蹤釣魚台海域 日方派船警告

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本第11管區海上保安本部繼昨天後，今天再度確認兩艘中國海警船現蹤釣魚台列嶼海域，且看似監視正在作業的日本漁船，日方派巡邏船確保漁船安全，持續警告海警船要求駛離。

日本共同社報導，第11管區海上保安本部今天表示，18日進入釣魚台列嶼周邊海域（日方稱為「入侵」尖閣諸島「領海」）的兩艘中國海警船，今天又在日本宣稱的「領海」內航行。

日方表示，這是中國海警船連續兩天「入侵」日本宣稱的釣魚台列嶼周邊「領海」，也是今年第11次。如果包括鄰接區在內，日方已確認中方船隻連續65天現蹤釣魚台列嶼周邊海域。

第11管區海上保安本部指出，兩艘中國海警船18日下午3時50分左右像是追逐一艘日本漁船「入侵領海」，雖然隨著漁船動向而離開，之後又再返回，像是從遠方監視漁船般航行。

日本海上保安本部派遣巡邏船前去該海域，警告中國海警船駛離。

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日本放送協會（NHK）報導，18日下午「入侵」釣魚台列嶼海域「領海」的兩艘中國海警船，由於像持續監視在附近作業的日本漁船，海上保安本部巡邏船在確保日本漁船作業安全的同時，持續警告海警船要求駛離。

這兩艘中國海警船今天上午9時位於釣魚台列嶼南小島東方約5公里處，距離在該海域作業的日本漁船約3公里外海域進行監視。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110619