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美蘋果零售店員工首次成功投票 擬籌組工會

2022/6/19 13:52
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（中央社舊金山18日綜合外電報導）美國馬里蘭州一家蘋果（Apple）商店的多數員工投票決定成立工會，成為美國第一個舉行工會選舉的蘋果零售店。這家科技巨頭迄今一直試圖阻止員工籌組工會。

根據監督投票的聯邦機構今天直播的統計數據，在馬里蘭州陶松（Towson）110名蘋果商店員工中，65人投下贊成票，33人投了反對票。

投票是在一群名為AppleCORE團體的員工發起籌組工會運動之後進行。

AppleCORE推文寫道：「我們做到了陶松！我們贏得了工會投票！感謝所有努力工作和支持的人！我們現在歡慶…明天將繼續組織。」

他們要求在決定工資、工時和安全措施方面擁有發言權。

今天的結果意味，這個聯邦機構一旦對結果進行認證，自15日以來一直在投票的商店員工應該組建自己的國際機械師及航太工人協會（International Association of Machinists and Aerospace Workers, IAM）分支機構。

這並非蘋果零售店員工第一次嘗試籌組工會，卻是第一次成功舉行投票。

蘋果告訴法新社，「不願評論」此事。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1110619

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