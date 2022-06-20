法執政黨失多數 政府發言人：暫無解散國會計畫

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（中央社巴黎20日綜合外電報導）法國總統馬克宏的執政聯盟昨天在國會下議院選舉第二輪投票喪失絕對多數，法國政府發言人葛瑞格華今天說，解散下議院國民議會（National Assembly）「並非目前討論議題」。

路透社報導，法國選民在這次國會大選教訓了馬克宏（Emmanuel Macron）的中間派「同在」（Ensemble）聯盟，使得他今天面臨壓力，必須努力搶救執政多數勢力及他的經濟改革計畫。

根據法國內政部公布的選舉最終結果，同在聯盟在國民議會所有577席中只拿下245席，不及取得國會絕對多數所需的289席。

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葛瑞格華（Olivia Gregoire）接受法國France Inter電台訪問時，被問到總理柏納（Elisabeth Borne）是否將留任，她回答：「柏納競選連任（國會議員）成功，這一直不是討論議題，我們未來幾小時再看，但現在不構成問題。」

柏納昨天已表示，為了集結多數支持，以及確保歐元區第二大經濟體法國的局勢穩定，她的政府20日起將努力與可能的合作夥伴接洽。（譯者：張正芊/核稿：楊昭彥）1110620