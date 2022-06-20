以色列示警伊朗可能恐攻 籲國民避免前往土耳其

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（中央社記者賴素芬特拉維夫20日專電）以色列政府從5月開始一再警告以色列人避免前往土耳其旅遊，6月18日更加緊呼籲留在伊斯坦堡的以國人盡快返回。以色列和土耳其安全人員已密切合作展開反恐行動。

以色列外交部長拉皮德（Yair Lapid）13日警告國人避免前往土耳其旅行，並呼籲在伊斯坦堡的以國人迅速返國，以色列政府這一週來持續強烈警示。國家安全委員會將伊斯坦堡的威脅層級提到最高，並強調以色列人在土耳其面臨迫在眉睫的風險。

據報導，之前以色列和土耳其情報部隊挫敗了伊朗在伊斯坦堡襲擊以色列人的陰謀，包括綁架或謀殺。該陰謀背後的一個恐怖小組已被逮捕，但另一支恐怖小組仍逍遙法外。

以色列最近幾週在伊朗境內用無人機襲擊它發展飛彈、核子和無人機科技的軍事基地，加上幾起伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）高級官員被刺殺和兩名航空太空科學家意外死亡事件，伊朗可能因此做出回應，對以色列威脅加劇。

儘管有明確及強烈警告，以色列人並沒有積極反應，繼續前往伊斯坦堡旅遊，飛往這座城市的航班依舊繁忙。據以國機場管理局統計，預計6月將約有24萬以色列人飛往伊斯坦堡，其中包括轉機乘客。

以色列12頻道（Channel 12）17日報導，以色列情報單位摩薩德（Mossad）和土耳其安全部隊成功阻止了在伊斯坦堡發動的襲擊。以色列官員說，德黑蘭命令潛在土耳其的恐怖小組不惜一切代價殺死和俘虜以色列人。以色列國防機構收到新情報後，16日再次加強對土耳其的旅行警告，表明伊朗打算在18日進行一次或多次襲擊。

以色列12頻道提到，在對伊斯坦堡發出嚴厲警告並評估局勢後，一名高級外交官嚴厲批評堅持留在土耳其的以色列人，並聲稱：「留在伊斯坦堡無異於玩俄羅斯輪盤。」

國家安全委員會表示，儘管有旅行警告，目前仍有大約2000名留在伊斯坦堡的以色列人被要求採取一些額外的預防措施。他們被指示不要去該市受以色列遊客歡迎的餐館和娛樂場所，不要穿戴顯示以色列象徵的服裝和配飾，並且告訴他們留在酒店及鎖門，即使是客房服務、酒店維護或送貨等都要拒絕開門。

以色列情報部門17日向媒體發布伊斯蘭革命衛隊情報組織負責人塔耶布（Hussein Tayeb）照片，並認定他是主導土耳其境內襲擊以色列人的行動企劃者。

根據以色列媒體分析，這是他個人為爭取他在伊朗安全局內部地位穩固的策略。近來塔耶布和伊斯蘭革命衛隊未能阻止對伊朗官員的襲擊並在國外進行相應的報復，有報導指出塔耶布的地位有危險，塔耶布對自己在領導層中地位鬆動深感焦慮。所以他試圖在伊朗以外做回應，將重心放在土耳其，不惜一切代價對土耳及其他地方的以色列人進行攻擊。

以色列國防部部長甘茨（Benny Gantz）除了呼籲目前在土耳其的所有以色列人遵守安全準則外，也聲明：「以色列準備以武力回應對以色列人的任何威脅。」他在18日表示：「以色列正在努力挫敗伊朗人發動襲擊的企圖，並準備以武力應對世界各地對以色列公民的任何威脅。」

以色列國會外交事務和國防委員會主席巴瑞克（Ram Ben Barak）昨天在12頻道晨間新聞中評論有關公開塔耶布照片的決定。他認為土耳其人不會容忍針對以國平民的恐怖活動，並說明：「我們有我們的考量，試圖阻止這次襲擊。其中之一是展示伊朗人民與襲擊之間的直接聯繫。這一次既是為了威嚇，也是為了向世界展示。」他還說：「伊朗有很多人不喜歡這個政權，他們應該小心。」

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分析指出，以色列明顯是想藉此向企圖在土耳其襲擊以色列人的伊朗官員傳遞訊息，警示他們可能為此付出個人代價。

巴瑞克強調，有關土耳其恐怖襲擊警告仍然強烈，「（有關伊朗襲擊的）指導方針沒有改變，仍有恐怖小組在該地區遊蕩，他們的全部目的是抓獲一名以色列人並謀殺他。」最後他強烈建議在土耳其的以國人返回以色列並遵守國防機構的指示。（編輯：林憬屏）1110620