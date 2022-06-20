俄烏戰爭致糧食危機 小馬可仕將親自主管農業部

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菲律賓總統當選人小馬可仕（前）20日在競選總部舉行記者會說，預估未來幾季將出現糧食短缺或食物價格上漲。他上任後將暫時兼任農業部長，以確保糧食供應充足。（小馬可仕團隊提供）中央社記者陳妍君馬尼拉傳真 111年6月20日

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（中央社記者陳妍君馬尼拉20日專電）俄烏戰爭加劇全球糧食危機。菲律賓總統當選人小馬可仕今天說，預估未來幾個季度將出現糧食短缺或食物價格上漲，他上任後將暫時兼任農業部長，以確保糧食供應充足。

小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）將於30日就職。他下午在新政府財經部會官員陪同下，於競選總部舉行記者會宣布這項消息。這是小馬可仕5月9日選後舉行的第2場記者會。

小馬可仕說：「至於農業，我認為問題已經嚴重到我決定接任農業部長一職，至少暫時是這樣。至少直到我們重組農業部，讓它能為接下來幾年做好準備。」

他表示，由於外部力量衝擊糧食供應和飼料、肥料等農業生產必需品，未來幾個季度將出現糧食短缺和食物價格上漲。

小馬可仕說：「在菲律賓，我們已經適應了烏克蘭和俄羅斯現在進口的情況。但長遠來看，我們採取的這些緊急措施還不夠。這就是為什麼我們不能只是回應，必須以更徹底的方式來計劃。」

小馬可仕表示，他擔任農業部長一職，除了傳達新政府高度重視農業的明確訊息，也將加速農業部門發展，以達到糧食自給自足。

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小馬可仕選前承諾將把米價從每公斤38到50披索，調降到20到30披索（約新台幣11到17元），但他尚未提出達成這個目標的具體計畫。

新聞網站Rappler報導，過去菲國總統兼任部長的例子包括前總統雅羅育（Gloria Macapagal-Arroyo）在9年任期內，兩度任命自己為國防部長；小馬可仕的父親、已故獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos）長達21年統治期間也曾兩度任命自己為國防部長。（編輯：林憬屏）1110620