巴西聯警：尋獲英國記者遇害前使用船隻

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（中央社記者唐雅陵聖保羅20日專電）巴西聯邦警察指出，消防員和海軍人員已找到英國記者菲力普斯和原住民專家白瑞拉被殺前，在亞馬遜流域使用的船隻，之後將進行技術鑑驗。

菲力普斯（Dom Phillips）和國家原住民基金會（Funai）工作人員白瑞拉（Bruno Pereira）6月5日在前往野豬谷（Vale do Javari）原住民領地邊界後失蹤，15日證實遇害。

根據聯邦警察的消息，兇手為隱瞞罪行將這艘船鑿沉，打撈後將交由警察局鑑識科進行鑑驗，幫助釐清命案。

巴西當局在發現菲力普斯和白瑞拉的遺骸後指出，至少有8人涉嫌參與犯罪，其中兩人承認開槍打死菲力普斯和白瑞拉，並且強調是自發性犯罪行為，沒有幕後主使。

野豬谷原住民協會（Unijava）指責當局無視原住民提出的相關檢舉和訊息，只想迅速結案。

協會表示，兇手的殘酷行為顯示菲力普斯和白瑞拉可能成為某個勢力強大的犯罪組織的絆腳石而被殺，而這個組織在警方查案中，不惜一切代價試圖隱藏自己的蹤跡。

換句話說，菲力普斯和白瑞拉被殺案不僅牽涉到兩名兇手，而是一個對這次的殺人行動有周詳計畫的有組織犯罪團體。

此外，兇手的殺人動機也不明，菲力普斯和白瑞拉到底是為什麼被殺害？

巴西聯邦警察稱，無法透露正在調查中的機密細節，但有跡象顯示，這起謀殺案與在原住民領地非法捕魚和盜獵有關。

根據野豬谷原住民協會，犯罪嫌疑人隸屬不斷入侵野豬谷原住民領地的非法漁民和盜獵者團體，並威脅殺死那些反對他們行動的人，如原住民和對該地區原住民文化有深入了解的白瑞拉。不久前，白瑞拉還訓練原住民使用無人機監控領地，以防止外人入侵。

另外，國家原住民基金會合作人員麥克西爾‧白瑞拉（Maxciel dos Santos Pereira）2019年於野豬谷地區查獲大量非法狩獵和捕魚後，在塔巴廷加（Tabatinga）被謀殺，迄今無人因此罪行被捕或定罪。

專家指稱，亞馬遜地區的非法漁民和盜獵者與毒品和人口販運者之間彼此掛勾，進行非法伐木、採礦和捕魚、販毒和兒童賣淫等犯罪活動。（編輯：韋樞）1110621