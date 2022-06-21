聯合國：緬甸擬處決政敵 恐構成戰爭罪

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（中央社日內瓦20日綜合外電報導）聯合國官員今天表示，緬甸軍政府打算處決政敵，可能構成戰爭罪或違反人道罪。

軍政府6月3日表示，將處決前文人政府領袖翁山蘇姬所屬政黨的一位前議員和一位知名民運人士，兩人均被判恐怖主義罪，這將是緬甸自1990年以來首次司法處決。

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）當時告訴法新社，包括前國會議員漂扎亞導（Phyo Zeya Thaw）和民運人士覺敏友（Ko Jimmy）在內的4人「將根據監獄程序被判處絞刑」。

聯合國緬甸獨立調查機制負責人庫姆吉恩（Nicholas Koumjian）表示，他正密切關注此案。

庫姆吉恩提到這個閉門審理的案件指出：「現有資訊強烈顯示，根據國際法，被定罪者的基本權利在這些訴訟中遭到公然侵犯。」

庫姆吉恩還說：「在未符合公平審判基本要求的訴訟程序基礎上，判處死刑或是拘留，都可能構成一項或多項反人道罪或戰爭罪。」

緬甸軍方去年奪取政權後，已判處數十名反政變的民運人士死刑，作為鎮壓異議的一部分手段。緬甸數十年來未曾執行死刑。

庫姆吉恩說，要使審判被認為公平，就必須盡可能公開進行，「若是基於國家安全或其他考量，也必須限於嚴格合理的程度」，但這些案件「程序沒有公開，判決結果也沒有公開」。（譯者：鄭詩韻/核稿：盧映孜）1110621