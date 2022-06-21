因應疫情 生物多樣性公約大會從昆明移師蒙特婁

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（中央社上海21日綜合外電報導）聯合國今天表示，由於COVID-19疫情引發不確定性，聯合國生物多樣性公約第15次締約方大會（COP-15）第2輪會談地點將從中國昆明移師加拿大蒙特婁（Montreal）。

聯合國生物多樣性公約（U.N. Convention on Biological Diversity）執行秘書長穆雷瑪（Elizabeth Maruma Mrema）在聲明中表示，這場延宕許久的會談將於12月5日至17日舉行，中國依然是這場締約方會議的主席。

第一輪協商於2021年10月在昆明進行後，原本預計今年4月展開決定性的第二輪協商。

首輪會議通過「昆明宣言」，矢言將保護棲地納入政府決策考量核心。

「昆明宣言」承諾加快並加強制定、更新本國生物多樣性保護戰略與行動計劃；優化並建立有效的保護體系；積極完善全球環境法律框架；為發展中國家提供實施「2020年後全球生物多樣性框架」所需的更多資金、技術和能力建設支持；進一步加強與聯合國氣候變化綱要公約等現有多邊環境協定的合作與協調行動，以推動陸地、淡水和海洋生物多樣性的保護和恢復。

「昆明宣言」並呼籲各方採取「緊急、全面性行動」，以反映全球經濟所有部門的生物多樣性考量，但諸如資助較貧窮國家的保育工作，與致力發展生物多樣性友善型供應鏈等關鍵問題，將留待之後才討論。

然而，與會各國仍未承諾明確目標，宣言恐成一紙空文。（譯者：楊昭彥/核稿：嚴思祺）1110621