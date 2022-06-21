韓媒：韓自主研發火箭「世界號」發射升空

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（中央社記者楊明珠東京21日專電）韓國自主研製的運載火箭世界號（NURI，KSLV-II）今天下午在位於首爾南方約485公里的全羅南道高興郡羅老宇宙中心按計畫發射升空，首度成功進入目標700公里高的軌道。

韓聯社報導，世界號於下午4時許（台灣時間3時許）發射升空，2分鐘後，第一節火箭引擎和第2節火箭引擎成功分離。4時3分許，保護衛星的整流罩成功分離，飛行高度達到200公里。

之後，世界號持續正常飛行，4時13分許，第3節火箭引擎熄火，並到達目標軌道。下午4時14分及16分許，檢視功能用的衛星及模擬衛星分別分離。

韓國科學技術資訊通信部第一次官（副部長）吳泰錫表示，世界號的發射任務已按計畫完成。他還說，技術團隊正在縝密的分析世界號的飛行數據，預計耗時30分鐘。

韓國航空宇宙研究院去年10月進行世界號首度試射，地點同樣是在全羅南道高興郡羅老宇宙中心，當時雖順利完成所有分離程序，但最終未能使模擬衛星成功進入軌道。

世界號的發射目標是將總重1.5噸的人造衛星送入地球低軌道，並以每秒7.5公里的速度環繞地球穩定運作。(編輯：黃自強)1110621