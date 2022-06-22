土耳其國防工業署長：謹慎看待是否援烏更多武器

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡22日專電）土耳其國防工業署長狄米爾近日指出，土耳其必須謹慎看待是否援助烏克蘭更多武器，他說：「我猜土耳其是唯一可以致電雙方並請他們上和談桌的國家，如果把數萬件武器送到其中一方，你要怎麼做到這點？」

土耳其拜拉克塔無人機（Bayraktar TB2）在烏克蘭抵抗俄羅斯入侵之初，在炸毀俄軍車隊及擊沉軍艦方面發揮重要作用，也協助提高土耳其在西方的地位。

狄米爾（Ismail Demir）接受「華爾街日報」（Wall Street Journal）專訪時談到土耳其是否繼續向烏克蘭提供拜拉克塔無人機等武器，他表示，「有些事情正在進行，不過我不方便說，但是我們更加小心」。

「華爾街日報」指出，上述發言表明，土耳其在俄烏衝突中，越來越朝玩兩面手法的方向走，這與北大西洋公約組織（NATO）若干提供烏克蘭更多武器、盼阻止俄國對烏東持續推進的成員不同。西方國家孤立俄國，土耳其則持續與俄溝通，歡迎俄國資金流入，並欲促成未能達成協議的和談。

一名美國官員指出，土耳其方面曾於3月表示將提供烏克蘭更多無人機。烏克蘭及土耳其官員拒絕對此置評。

狄米爾說，土耳其毫不猶豫向烏克蘭出售其他類型的設備，例如防護裝置。「我們必須能夠與雙邊交談，應該要有人與雙邊都夠緊密，以建立信任」，「我們的首要任務是確保和平」。

狄米爾發表上述言論之際，烏克蘭官員憂心土耳其在俄烏戰爭初期採取具體措施支持烏克蘭後，立場正逐漸倒向俄國。一名烏克蘭高階官員表示：「土耳其立場是否正在改變」？

一名土耳其官員則說，憂心土國在衝突中變更立場是「毫無根據的」，「我們在政治、人道主義及其他領域支持烏克蘭」。

烏克蘭和俄羅斯都是土耳其的主要商品來源國。土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）試著與雙邊維持良好關係。土耳其雖未對俄羅斯實施經濟制裁，但應烏克蘭要求，土耳其關閉俄艦進入黑海的通道及土耳其領空，禁止若干自敘利亞起飛的俄國軍機飛越。

俄烏戰爭爆發後，多達2000萬噸的糧食被困在烏克蘭，外界憂心這將引發全球糧食危機。這幾週來，土耳其試著促成有助自烏克蘭出口穀物及其他重要食品的協議。

當艾爾段5月決定阻止瑞典及芬蘭加入北約時，土耳其與西方國家對烏克蘭危機的共識不復存。

艾爾段長期以來與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）保持不尋常的夥伴關係。他一方面授權購買俄制武器，一方面派兵在敘利亞及利比亞與俄羅斯打代理人戰爭。

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最近幾週，艾爾段有意對敘利亞庫德族武裝分子發動新一波軍事攻勢，這項行動可能需要俄方點頭，因為俄軍在艾爾段計劃攻擊的地區駐紮。此外，烏克蘭戰事也產生變化，俄國未能落實初期目標後轉往烏東，並取得戰果。

歐洲外交關係協會（European Council on Foreign Relations）高級研究員艾丁塔斯巴斯（Asli Aydintasbas）表示，「土耳其越來越將戰事形容為西方與俄羅斯間的競逐，並且不想被捲入其中。土耳其當前的中立邏輯比3、4個月前更強」。（編輯：周永捷）1110622