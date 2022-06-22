英國記者遇害前 巴西原民專家曾與非法漁民爭執

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（中央社記者唐雅陵聖保羅21日專電）英國記者菲力普斯（Dom Phillips）和巴西原住民專家白瑞拉（Bruno Pereira）遭殺害前，白瑞拉曾與在亞馬遜地區非法捕魚的漁民利馬（Jefferson Lima）發生爭執。

根據巴西聯邦警察，菲力普斯和白瑞拉命案的主嫌阿馬里多‧奧利維拉（Amarildo de Oliveira）在案件重演過程中指出，白瑞拉與菲力普斯在亞馬遜州城市北阿塔拉亞瀑布社區附近的伊塔科伊河（Itacoí）遇見利馬時發生爭執，但阿馬里多未說明爭執原由。

根據聯邦警察，阿馬里多在案件重演中已承認直接參與殺人案，利馬負責開槍。

白瑞拉是國家原住民基金會（Funai）資深工作人員，因稽查原住民領地內的非法捕魚活動飽受威脅。根據巴西法律，只有原住民和傳統社區居民才能釣捕巨骨舌魚（Pirarucu）等魚類，且只允許在一年中的部分時間和某些區域進行。

根據野豬谷原住民協會（Unijava），因打擊非法捕魚活動的緣故，白瑞拉身上有配槍。但協會稱，他在遇害當天支開通常在工作中陪伴他的保安人員。

阿馬里多在案件重演中還說，利馬開槍後遭白瑞拉反擊，雙方發生槍戰，白瑞拉中彈身亡，快艇失控，駛入河岸濕地，菲力普斯就在那裡被殺害。

利馬在證詞中承認涉及殺害白瑞拉和菲力普斯，另一名嫌疑人、阿馬里多的兄弟奧塞尼‧奧利維拉（Oseney de Oliveira）則否認指控。

根據警方，還有另外5人涉嫌幫助在樹林裡埋屍，他們被指控隱藏屍體，將在外候審。（編輯：韋樞）1110622