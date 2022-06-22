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報告：英國勞工承擔脫歐苦果 年薪將減少1.7萬

2022/6/22 16:35
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（中央社倫敦22日綜合外電報導）英國經濟因脫離歐洲聯盟（EU）變得更加封閉，今天公布的研究預估，脫歐對生產力與薪資造成長期負面衝擊，至2030年勞工年薪平均將減少470英鎊（約新台幣1萬7000元）。

這份研究的作者為倫敦政經學院（London School of Economics）副教授丁格拉（Swati Dhingra）和智庫「決議基金會」（Resolution Foundation）研究人員。丁格拉8月將加入英國央行英格蘭銀行（Bank of England）貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）。

路透社報導，英國2020年1月脫離歐盟後爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，使得分析脫歐影響的任務變得更加複雜。

研究人員表示，相較於英國與全球其他地方的貿易，2021年1月生效的脫歐後貿易新規出乎意料地未導致英歐貿易持續下滑。

決議基金會經濟學家赫爾（Sophie Hale）表示：「英國脫歐反倒是帶來更普遍的衝擊，降低英國競爭力，以及對多國貿易的開放性。這終將降低生產力和勞工的實際薪資。」

目前英國出口貨物至歐盟並未面臨關稅，但法規障礙增加。

若與貿易關係不變的情況相比，當前狀況的淨效應將使英國經濟生產力在2030年前減少1.3%，換算後每名勞工年薪將實質減少1.8%（470英鎊）。

上述數據未納入移民規定修訂後的衝擊評估。

報告表示，部分產業所受衝擊更為嚴峻，當年許多成員強烈支持脫歐的漁業可能萎縮30%，因為漁民難以將新鮮漁獲出口給歐盟消費者。

相較之下，金融、保險、法律等受到高度管控的專業服務雖然更難服務歐盟客戶，但在英國經濟的占比可能只會下降0.3個百分點，來到20.2%。（譯者：楊昭彥/核稿：施施）1110622

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