避免污名化 世衛將儘速為猴痘改名

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（中央社巴黎22日綜合外電報導）近日科學家呼籲做出改變，以消除非洲被視為「病毒大熔爐」的刻板印象。在短期之內，猴痘很可能會有新的名稱。

世界衛生組織（WHO）上週宣布正「和來自世界各地的合作夥伴和專家合作，以更改猴痘病毒、演化分支與引發疾病的稱呼」。

猴痘是猴痘病毒家族的不同演化分支，因以非洲地區命名而備受爭議。

世衛去年正式以希臘字母為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變異株命名，以避免污名化病毒首次被發現的地點。

就在世衛宣布更改猴痘名稱的前幾天，一個由29名科學家組成的小組寫信呼籲，猴痘病毒「迫切需要非歧視性且非污名化的命名方式」。

這封由多位著名非洲科學家簽署的信件呼籲修改「西非」、「中非」或「剛果盆地」等猴痘演化分支名稱。

直到幾個月前，猴痘還大致局限於西非和中非地區。

但自5月以來，新版本的猴痘病毒已在世界許多地區傳播。寫這封信的專家建議將這個版本視為新的演化分支，並稱之為hMPXV，也就是人類猴痘病毒。

根據世衛上週發布的最新更新，今年全球通報的2100多例猴痘病例中，84%出現在歐洲，12%在美洲，只有3%在非洲。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1110622