美參議院通過槍枝安全法案 料眾院6/24跟進

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美國聯邦參議員23日通過了一系列新的槍枝管制措施，內容包括加強調查21歲以下購槍人的身家背景、110億美元的心理健康資金和20億美元的校園安全計畫。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社華盛頓23日綜合外電報導）美國聯邦參議員今天晚間推進一項對付國內槍枝暴力問題的跨黨派法案，通過了一系列新的槍枝管制措施，以及用於心理健康和校園安全的數十億美元資金。

法新社報導，幾乎可以篤定這項改革明天將獲得聯邦眾議院批准，雖然法案未能滿足槍枝安全倡議人士和總統拜登的要求，但也被譽為國會無所作為近30年後，為挽救生命而做的一大突破。

這項「跨黨派強化社會安全法」（Bipartisan Safer Communities Act）獲50名民主黨籍參議員和15名共和黨人支持，內容包括加強調查21歲以下購槍人的身家背景、110億美元的心理健康資金和20億美元的校園安全計畫。

這項法案也提供資金，鼓勵各州實施「紅旗法」（Red Flag Laws），讓那些被視為威脅的人無法擁槍。

法案還填補了所謂「男友漏洞」，這種漏洞讓家暴者得以在沒有和受暴者結婚或同住的情況下，規避一項購買槍枝的禁令。

參院多數黨民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）在法案通過後表示：「今晚，美國聯邦參議院做了許多人即使在幾週前都認為不可能發生的事情：我們通過了近30年來第一項重大槍枝安全法案。」

「我們今晚通過的槍枝安全法案可用3個詞來描述：跨黨派、常識、拯救生命。」

全國步槍協會（National Rifle Association）和參眾兩院許多共和黨人反對這項法案，但法案獲得警務、家暴和精神疾病相關倡議團體支持。

美國國會下週起將休會2週，但預料民主黨掌控的眾院明晚可在沒什麼意外的情況下，於休會前通過這項法案。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110624