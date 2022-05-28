德州小學槍擊案 11歲女童抹血裝死逃過一劫

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影片來源：CNN

（中央社德州尤瓦爾迪27日綜合外電報導）美國德州的洛伯小學24日發生槍擊案，共21名師生遇害，但有一名11歲女童用朋友的血塗在自己身上裝死，倖存了下來。

德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）學童瑟瑞尤（Miah Cerrillo）向美國有線電視新聞網（CNN）敘述她那天待在教室裡的恐怖經歷。

她說，她和同學當時正在教室裡觀看兩名教師播放的電影「星際寶貝」（Lilo and Stitch），當教師得知樓內有槍手時，學生已經上完課了。

瑟瑞尤說，一名教師前去把門鎖上，但槍手已經來了，還射穿了門上的小窗。

她說，一切都發生得很快，槍手走進教室，盯著一名教師說「晚安」，然後射殺了那名教師。

槍手接著開槍殺了另一名教師和瑟瑞尤的許多同學。她說，子彈從她身旁掠過，有碎片擊中她的肩膀和頭。她後來在醫院接受治療，帶傷出院。她說，她的頭髮一叢叢在脫落。

瑟瑞尤說，槍手在她班上殺戮後，穿過一扇門進入隔壁教室，她聽到了尖叫聲和槍響。槍聲停下來後，槍手開始把音樂放得很大聲，旋律很悲傷。

瑟瑞尤和一名朋友用罹難教師的手機報警求救，她對接線員說：「拜託快來，我們有麻煩了。」

她說，她很怕槍手再回到她的教室殺掉還活著的人，所以她用手沾了死去同學的血，抹在自己身上裝死。

她說，她沾著同學的血，和朋友一起躺在那裡，感覺像過了3小時之久。她覺得那時警察還沒抵達現場。

後來，她聽到有人說警察在校外待命；敘述到這裡時，她哭了起來，說她不明白為什麼警察不進來救人。

瑟瑞尤的母親說，這個孩子深受創傷，無法入睡。為了支付治療費用，瑟瑞尤的父母正發起募款。

經此一劫，瑟瑞尤很怕在鏡頭前、或對男性說話，但她告訴CNN，她想要分享自己的故事，讓大家知道校園槍擊案的過程，希望這有助於預防類似悲劇。

瑟瑞尤的母親說，這個孩子出生時腹部有腫瘤，本以為活不久。但瑟瑞尤3歲時接受手術切除腫瘤，她的母親當時就稱她為「奇蹟寶寶」，現在看來更是貼切。

瑟瑞尤的母親說，24日上午，瑟瑞尤耳朵痛，暫時離校去看醫生。在回程路上，她的母親說，離暑假只剩幾天，乾脆別回去上課，但瑟瑞尤堅持要回學校看朋友，所以母親送她回校，過了1小時，槍擊案就發生了。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1110528