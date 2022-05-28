德州學童遇槍擊打數電話求助無門 警方承認誤判致延誤一小時攻堅

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美國德州有關當局28日還原3天前小學槍擊案發過程，表示約20名員警在走廊等了近一個小時才攻堅擊斃槍手。圖為執法人員第一時間聚集在洛伯小學外。（美聯社）

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（中央社德州尤瓦爾迪27日綜合外電報導）美國德州有關當局今天還原3天前小學槍擊案發過程，表示當時在教室中嚇壞的學童打了至少6次電話，請求警方介入，但約20名員警在走廊等了近一個小時才攻堅擊斃槍手。

綜合路透社和法新社報導，根據德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）局長麥克洛（Steven McCraw）說法，18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）24日手持AR-15半自動步槍闖入德州尤瓦爾迪（Uvalde）洛伯小學（Robb Elementary School）後，至少兩名學童從兩間相鄰的4年級教室打了數通緊急電話。

槍手最終造成19名學童和2名教師喪生，警方因花了約一小時才拿下槍手而遭受猛烈批評。麥克洛今天表示，警方不該延誤攻堅。

麥克洛在記者會上被台下的人連番提問為何延誤時，斷斷續續地說：「事後看來…這是一個錯誤的決定，就是這樣。」

麥克洛說：「據我們所知，我們認為當時應該有辦法可以盡快進入。」他還說：「如果我認為這會有所幫助，我會道歉。」

麥克洛披露當時一連串緊急電話令人揪心的細節，包括學童向警方求助。但他在試圖解釋延誤原因時也表示，現場指揮官當時以為，槍手在最初一波襲擊後獨自在那裡，沒有倖存者。

麥克洛說：「我不是在辯護，但回到時間表就可知，當時有一波猛烈攻擊，在4分鐘內射出數百發子彈，沒錯，是射進那兩間教室。」

「之後的任何射擊都是零星的，而且是在門邊。因此現場人員以為可能沒有任何人倖存，而嫌犯現在試圖阻止執法人員接近，或誘使他們進入。」

然而，麥克洛卻又告訴記者，警方當天在12時16分接到教室內一名學童的電話，通報有8、9名學童還活著。

根據麥克洛提供的時間表，當時教室門外有多達19名員警，加上人數不詳的戰術小組人員剛到。

警方最後在12時50分用工友提供的鑰匙開門。

麥克洛表示，一名學童打了多通電話，請求警察快來。她最後一通電話被切斷，因為她已走到外面。

在12時03分、槍手首度進入大樓半小時後，到12時50分、警方攻堅擊斃槍手之間，共有至少8通911緊急電話是從教室內撥出。

麥克洛坦言，目前不清楚現場員警在等待的同時，是否知道有那些電話。

德州州長艾波特（Greg Abbott）同時告訴記者，在這場血案後，他得到不準確的訊息。

他說：「我被誤導了。我得到的訊息後來發現有一部分是不準確的，我真的是氣死。」（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1110528