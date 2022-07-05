美國今年發生309起大規模槍擊 重大事件一次看

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美國今年已發生309起大規模槍擊事件。圖為民眾5月25日在德州洛伯小學前拿著花束為槍擊案死者祈禱。（美聯社）

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（中央社伊利諾州高地公園4日綜合外電報導）美國芝加哥市郊的國慶日遊行活動爆發致命槍擊事件，造成至少6人死亡、36人受傷，然而這不過是美國一連串殘酷槍擊案中的最新一起。

法新社報導，這起美國總統拜登稱為「毫無道理」的槍擊案發生在紀念美國獨立的假日，這天活動包括社區樂隊遊行和其他娛樂等，通常是家庭歡度夏天的日子。

據報槍手是從屋頂向觀看遊行的群眾開火，警方已拘捕22歲利害關係人克里莫三世（Robert E. Crimo III）。

根據非營利研究組織「槍支暴力檔案」（Gun Violence Archive）資料，今年以來，美國已經發生309起大規模槍擊事件；該組織將大規模槍擊案定義為不含槍手在內至少有4人受傷或死亡。

以下是今年以來7起備受矚目的大規模槍擊案摘要：

● 1月23日：警方前往威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）一間住宅查訪時，發現6人遭槍殺，一名34歲的男子被控犯下謀殺罪；此案似乎因搶劫而起。

● 4月3日：加州首府沙加緬度（Sacramento）市中心一家夜店發生槍戰，導致6人喪生；事發時夜店正在散場。

● 5月14日：18歲白人少年槍手甘德倫（Payton Gendron）在紐約水牛城（Buffalo）非裔社區的一間超市殺害了10人。

● 5月15日：68歲台裔凶嫌周文偉不滿中國與台灣之間的緊張情勢，在南加州橘郡（Orange County）城鎮古納伍茲（Laguna Woods）的「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church）開槍濫殺，造成52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）中彈身亡、5名台僑受傷。

● 5月24日：一名十幾歲的槍手在德州尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學大開殺戒，造成19名幼童和兩名教師慘死。這是美國10年來最嚴重的校園槍擊案。

● 6月1日：凶嫌路易斯（Michael Lewis）將自己背部手術後疼痛怪罪於外科醫生，衝進奧克拉荷馬杜爾沙（Tulsa）的一間醫院，持槍殺害醫生在內的4人。

● 7月4日：伊利諾州高地公園（Highland Park）舉行獨立紀念日遊行時，一名槍手持威力強大的步槍開火掃射，造成至少6人死亡、36人受傷。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1110705