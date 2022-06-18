美檢方加控周文偉仇恨犯罪 最重可判死

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（中央社加州聖安娜17日綜合外電報導）美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案造成1死5傷，檢方先前以謀殺等罪名起訴凶嫌周文偉，今天再追加起訴仇恨犯罪；若所有罪名均成立，最重可處死刑。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，加州橘郡（Orange County）檢察署在新聞稿表示，本週提出修正後的訴狀，追加「周文偉基於種族、膚色、宗教、國籍或原籍國而蓄意殺害受害者的特殊情況」。

橘郡檢察官史必哲（Todd Spitzer）在新聞稿中說：「經檢視本案更多事證，橘郡檢察署提出修正後的刑事訴狀，納入仇恨犯罪指控。」但檢方未說明發現哪些額外新證據。

68歲的周文偉將在原被控的1項殺人與5項謀殺未遂罪名中，每項都追加訴究仇恨犯罪。

周文偉今年5月15日前往橘郡城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，爾灣台灣基督長老教會當時在這裡辦活動，有許多台僑聚集，槍擊案造成52歲醫師鄭達志喪生和5人受傷。

檢方先前指控周文偉1項謀殺、5項預謀殺人未遂、4項持有爆裂物等，所有俱屬重罪。檢方另訴究被告行兇前埋伏等行為應加重其刑。

檢方說，若所有罪名成立，周文偉最重可處死刑。

美國國家廣播公司（NBC）認為，若檢方對周文偉求處死刑，追加起訴的仇恨犯罪可能是從重求刑的考量因素之一。

周文偉目前還在羈押中，不得保釋，預定8月19日出庭。（譯者：曾依璇/核稿：陳亦偉）1110618

凶嫌5月15日持槍械在以台裔教友為主的午餐活動時間開槍傷人，教會眾人合力壓制。（讀者提供）