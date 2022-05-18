南加州教會槍擊案 妻罹癌返台讓周文偉萬念俱灰

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社拉斯維加斯17日綜合外電報導）南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉15日持槍掃射，釀1死5傷。美國媒體報導，在周文偉犯案前幾個月，他在拉斯維加斯的生活已因妻子離開、返台治病而變得支離破碎。

「洛杉磯時報」報導，周文偉在拉斯維加斯的鄰居歐瑞亞納（Balmore Orellana）說，周文偉的妻子去年12月離開，返台治療癌症，並打算與他離婚。

根據歐瑞亞納的描述以及周文偉在試圖避免遭房東驅逐時所寫的聲明，彷彿可以看見一個人生活發生劇變的痛苦畫面。68歲的周文偉在賭場擔任保全，他的世界正在崩塌，重病的妻子離開了，他付不起房租，因為租金是他月收入的兩倍。

9年來，周文偉和妻子一直住在他們持有的其中一戶連棟公寓。歐瑞亞納說，周文偉曾是個體貼的好房東，5年來不僅沒漲房租，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行期間，還問房客是否需要減租。周文偉會整理公寓一側的一個小花園，不時還會送水果、蔬菜和餅乾給歐瑞亞納一家。

然而，歐瑞亞納說，周文偉常對妻子惡言相向，音量大到他在隔壁都聽得見。他的妻子在發現罹患肺癌第4期後搬回台灣，「看得出來她已經受夠他了，她離開後，他大受打擊」。

橘郡警長辦公室官員說，周文偉的妻子目前住在台灣，目前未能立即取得他們的離婚文件。

歐瑞亞納還說，周文偉曾提過他在台灣出生，但自認是中國人，認同兩岸應該是一個國家，「沒有界線」。

相關紀錄顯示，周文偉和妻子2021年將公寓轉手賣掉，但周文偉仍向新房東承租居住多年的公寓。周文偉曾對歐瑞亞納抱怨說，新房東把房租漲到1050美元，但他付不起，依靠社會救濟金過活的他月收入僅548美元，因而被逐出公寓。

申請政府補貼但未獲批准，似乎也讓周文偉滿腹牢騷，他認為自己年事已高，很難找到足以養活自己的工作。

歐瑞亞納說，周文偉曾在拉斯維加斯地區詢問過幾間教會能否收留他，但都遭拒絕。他今年3月被逐出公寓，歐瑞亞納幫周文偉把垃圾搬出去，這是他最後一次見到周文偉。

歐瑞亞納說：「他只是個無家可歸的老人，雖然沒有提到尋短的念頭，但他說，『我已經不在乎我的人生』。」

歐瑞亞納說，新房客搬進來後，曾在屋裡發現周文偉留下的「駭人舊照」，畫面是他拿著手槍擺姿勢留影，其中一張照片的背景是拉斯維加斯「91號公路豐收音樂節」（Route 91 Harvest Festival）大規模槍擊案的紀念活動，周文偉看似「歇斯底里地大笑」，令人毛骨悚然，嚇得新房客趕緊把照片丟了。

洛杉磯時報說，周文偉在案發當天上午10時進入拉古納伍茲（Laguna Woods）的爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church），他坐在教堂後排看了好幾個小時的中文報紙，接著鎖上大門，並在鑰匙孔灌入強力膠，才開槍濫射。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）表示，凶嫌作案動機在於對台灣僑民不滿，他在座車內留有字條，內容與「他對台灣僑民的仇視」有關。聯邦調查局（FBI）表示，已針對這起帶有政治動機的凶案展開仇恨犯罪調查。（譯者：劉文瑜/核稿：劉淑琴）1110518