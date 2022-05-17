南加州教會槍擊案凶嫌曾任教屏科大 因病曠職遭不續聘【獨家】

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國立屏東科技大學17日表示，南加州台裔教會槍擊案中的槍手周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系的講師。（Orange County Sheriff's Department via 美聯社）

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（中央社台北17日綜合報導）國立屏東科技大學今天說，南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師，但因病假未復職，校方之後依曠職為由不續聘。

屏科大告訴中央社記者，經查校內教師人事資料，周文偉民國83年8月1日應聘時為屏東技術學院的生活應用科學系講師，因病假未復職，84年8月1日校方依曠職為由不續聘。

一名屏科大教師說，周文偉在校任職已是快30年前的事，現在校內老師沒與周文偉共事過，不了解周文偉為人。

南加州橘郡15日發生一起涉及台裔教會的槍擊血案，周文偉在槍殺案中造成1人當場死亡、4人受傷；網傳周文偉也曾執教於南臺科技大學前身南臺工商專科學校，但南臺科大人員說，年代久遠，過去人事資料都是紙本，保存不易，目前仍在進一步比對，還無法確認身分，校內幾乎沒人對周文偉有印象。

至於周文偉是否畢業自台中市立台中第一高級中等學校，中一中表示，畢業紀念冊等為個人資料保護範圍，對這事件沒任何評論。（編輯：李明宗）1110517