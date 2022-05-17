南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇[影]

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

52歲台裔醫生鄭達志16日為了阻止槍手行凶而身亡。圖為鄭達志的照片被放在他的辦公室外，民眾獻上卡篇與鮮花悼念。（美聯社）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）在美國南加州台裔教會槍擊案中，挺身阻擋槍手而身亡的52歲台裔醫生鄭達志（John Cheng）受父親影響成為醫生，視病猶親的親切態度以及豐富醫學知識，備受病患推崇。

鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志15日特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難。

鄭達志是南岸醫療集團（South Coast Medical Group）成員，替加州亞里索維耶荷（Aliso Viejo）及周邊地區病患服務，獲得美國家庭醫學委員會（ABFM）認證，且是運動醫學專科醫生。

鄭達志10年前在南岸醫療集團一篇訪問中表示，每一名前來求診的病患都受到同樣關懷，醫生能讓他們了解如何照顧自己，讓病患的生活變得更好，而他認為，「照顧好每一位病患，他們就有能力照顧好他們的家人，從而創造出更多正向家庭氛圍，進而讓社會更好」。

鄭達志說，醫生與病患是非常特別的一對一關係，醫生幫助病患迎接人生的轉變，確保病患在正確時機，往正確方向前進。他的病人有時會在問診結束時跟他說，「你知道嗎？鄭醫生，你是第一個真正聽我說話的醫生」。

▲鄭達志醫師在專訪中提到他從醫的原因，並談到他身為運動醫學專科醫生如何幫助病患往正確方向前進。影片來源：scmgav

挺身阻擋槍手的台裔醫師鄭達志是槍擊案沒造成更嚴重傷亡的關鍵原因。（圖取自South Coast Medical Group 網頁southcoastmedgroup.com）

鄭達志於德州一個熱情小鎮成長，由於從小看到父親對社區裡每一名病人的關懷，他在就讀德州理工大學醫學院（Texas Tech School of Medicine）前，就已經耳濡目染養成了這種親切行醫方式。

同樣的，他從童年開始對武術的熱愛，使他成為一位在營養和運動醫學方面知識淵博的備受尊敬家庭醫生。

鄭達志在德州取得學位後，到著名的加州大學洛杉磯分校（UCLA）以及凱薩醫療機構家庭與運動醫學部門，完成住院與研究醫師訓練，開業行醫後也不忘繼續研究與精進技術。

熱愛體育的鄭達志在武術方面頗有造詣，除了曾經擔任當地幾所高中的隊醫外，他也深受業餘和職業運動員的信賴。

報導稱，與鄭達志會面後，你馬上就能確信他重視長期關係。由於他能夠與來自不同背景的人建立良好關係，因此他與患者的關係常延續多年。

此外，鄭達志還因特別擅長於評估棘手病例而享有盛譽。「他就像一位經驗豐富的偵探，始終充滿活力迎接新挑戰，發揮創意為每個病患找到解決方法。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110517

美國民眾16日在案發教堂外獻花悼念。（美聯社）