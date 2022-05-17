南加州槍擊案 人權會譴責暴力籲落實人權公約

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（中央社記者陳俊華台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件。人權會今天說，譴責一切形式的暴力，並應正視長期潛在台灣社會被不當激化的分歧與對立，有必要強化民主與人權教育，推動彼此尊重及理解。

國家人權委員會透過新聞稿表示，針對美國南加州橘郡長老教會槍擊案1死5傷不幸事件，表達無比沉重的哀痛與遺憾。

人權會指出，譴責一切形式的暴力，並向英勇犧牲的罹難者表達敬悼，希望傷者早日康復。此一不幸事件，更提醒台灣社會，必需正視長期以來，潛在於台灣社會被不當激化的分歧與對立；姑息歧視與縱容激化仇恨的言論，正是產生許多衝突與不幸的溫床。

人權會表示，為了避免再次不幸的人權悲劇事件，台灣有必要強化民主與人權教育，推動彼此尊重及理解；在落實保障言論自由的同時，也應致力於闡明言論自由負有不違反社會公義的義務。

人權會說，鑒於台灣已將「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」兩公約國內法化，政府應致力於落實「公民與政治權利國際公約」第20條規定，禁止任何鼓吹戰爭，煽動仇恨、歧視、敵視或強暴等，濫用言論自由的行為。（編輯：林興盟）1110517