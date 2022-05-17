更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
南加州教會槍案
新聞專題
南加州教會槍案2/19

南加州槍擊案 人權會譴責暴力籲落實人權公約

2022/5/17 18:00（5/17 19:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件。人權會今天說，譴責一切形式的暴力，並應正視長期潛在台灣社會被不當激化的分歧與對立，有必要強化民主與人權教育，推動彼此尊重及理解。

國家人權委員會透過新聞稿表示，針對美國南加州橘郡長老教會槍擊案1死5傷不幸事件，表達無比沉重的哀痛與遺憾。

人權會指出，譴責一切形式的暴力，並向英勇犧牲的罹難者表達敬悼，希望傷者早日康復。此一不幸事件，更提醒台灣社會，必需正視長期以來，潛在於台灣社會被不當激化的分歧與對立；姑息歧視與縱容激化仇恨的言論，正是產生許多衝突與不幸的溫床。

人權會表示，為了避免再次不幸的人權悲劇事件，台灣有必要強化民主與人權教育，推動彼此尊重及理解；在落實保障言論自由的同時，也應致力於闡明言論自由負有不違反社會公義的義務。

人權會說，鑒於台灣已將「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會文化權利國際公約」兩公約國內法化，政府應致力於落實「公民與政治權利國際公約」第20條規定，禁止任何鼓吹戰爭，煽動仇恨、歧視、敵視或強暴等，濫用言論自由的行為。（編輯：林興盟）1110517

延伸閱讀
南加州教會槍擊案 國民黨譴責暴力哀悼罹難者南加州槍擊案 蘇貞昌：與美合作加強保護僑民南加州教會槍擊案 NFL球員悼鄭達志醫師英勇擋子彈犧牲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀