南加州槍擊案 法務部：若美方有需要會盡量幫忙

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（中央社記者蕭博文台北17日電）美國南加州爾灣台灣基督長老教會發生槍擊事件，凶嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。法務部長蔡清祥今天表示，若美方有辦案上需要，將基於司法互助協定盡量幫忙。

針對今天有媒體報導，因為凶嫌與台灣的關係，美方已提出協助請求調閱相關資料。

蔡清祥對此回應，目前並沒有收到美方的要求，如果美國警方或聯邦調查局在辦案上有需要相關的資料，基於台美雙方的司法互助協定，會盡量幫忙提供。

美國加州橘郡（Orange County）「爾灣台灣基督長老教會」租借場地15日發生一起1死5傷槍殺案。經駐洛杉磯辦事處調查，凶嫌周文偉1953年在台灣出生，今年68歲。

橘郡警長巴恩斯（Donald Barnes）16日在記者會上表示，此槍擊案疑是「出於政治動機的仇恨事件」，並提到周嫌「對中國和台灣之間的政治緊張局勢不滿」。

巴恩斯說，從槍手車內發現的字條，顯示周嫌不認同「台灣是獨立於中國的國家」。

凶嫌被控1項謀殺罪和5項殺人未遂罪，設定保釋金為100萬美元（約合新台幣2980萬元）。（編輯：戴光育）1110517