南加州槍殺案 華爾街日報：凸顯台僑政治分歧

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（中央社記者周世惠舊金山20日專電）華爾街日報今天報導，15日發生在南加州的教堂槍擊案凸顯出兩岸僵局中，台灣人對兩岸議題的分歧，同樣引發美國僑社的情緒拉鋸。

住拉斯維加斯68歲凶嫌周文偉出生台灣，經常對外自稱為中國人；而遍佈全美且活躍的台灣長老教會與挺台獨立的支持者有密切關係。

華爾街日報（The Wall Street Journal）報導，檢警仍在調查周文偉的犯案動機，目前證據顯示該起槍擊案與台海緊張的政治現況有關，中國宣稱對自由民主台灣有管轄權。

報導說，眾所周知北京與台北在意識形態上的分歧近年不斷擴大，這趨勢升高了中國可能入侵台灣的風險。這起槍擊案似乎點出兩岸僵局中有時被忽略的一個特點，台灣人對中國議題的激烈分歧，同樣在美國僑社帶來情緒的拉鋸。

文中提到，少有組織像美國台灣長老教會如此鮮明反對北京對台領土主權的主張，在全美40多個教會、約有一萬名教徒，其挺台獨立場有史可考，但此立場為中國領導人告誡絕不容忍的。

長老教會是19世紀西方教會的分支，在當時台灣的農村社會紮根。蔣介石領導的國民黨1949年在中國的內戰失守後遷至台灣，長老教會與之對抗。1960年代和1970年代，國民黨當權對長老教會施壓，時值台灣戒嚴、禁說方言，一些長老教會領導人被判入獄，有些人逃亡加州和芝加哥等地，成立了首批在美的台灣長老教會。

台灣在1990年代立法開啟民主道路、進行總統直選時，美國台灣長老教會定位為反國民黨和支持獨派候選人。哈佛大學台灣研究研究員納赫曼（Lev Nachman）表示，美國台灣長老教會自始清楚表態支持台灣獨立運動。

報導認為，長老教會立場逐漸反映出台灣的民心。根據政大選研中心數十年來民調發現，雖然大多數台灣人傾向維持現狀，但2021年有超過30%台灣人表示「支持獨立」，高於1996年調查的11.5%；不到8%台灣人希望與中國統一，遠低於1996年調查的22%。

而老一輩台灣人的觀點更為強硬，分野是1949年之前或之後到台灣的身分。依據美國人口普查數據顯示，槍擊案發生地點加州拉古納伍茲（Laguna Woods）65歲以上人口占92%。當地有為數不少台灣背景的退休人士。

根據警方等調查，周文偉與美國一個促統社團有關係、意識形態與長老教會成員不同。檢警在周嫌車上找到的文件，顯示他對中國與台灣政治緊張有強烈不滿。海外發行的中文媒體「世界日報」於16日收到周文偉寄出名為「滅獨天使日記」7冊中文手稿影本及隨身碟，已交給警方。

這起教堂槍擊案造成52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）身亡、5人輕重傷，現場教徒合力將槍手制伏直到警方到場。

加州檢方以一項一級謀殺罪、5項殺人未遂及非法持有爆裂物等10項指控起訴周文偉。聯邦調查局（FBI）表示，已針對這起帶有政治動機的凶案展開仇恨犯罪調查。（編輯：馮昭）1110521