周文偉行凶凸顯身分認同議題 省籍矛盾心結在美引爆

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（中央社加州拉古納伍茲12日綜合外電報導）5月間闖入加州教會掃射的台灣移民周文偉滿腔憤恨，而這些恨，得從他在台灣的性格養成時期談起。

「紐約時報」報導，現年68歲的周文偉和這間教會的67歲牧師張宣信（Billy Chang）生命猶如平行線，雖都出生在1950年代初期的台灣，戒嚴時期在相隔僅數公里的地方成長，後來也都來到美國生活，但這數十年來，他們對台灣懷抱的記憶卻截然不同，對台灣的觀點也是天差地遠。

周文偉是隨國民黨遷台的退役官兵之子，雖然在台灣出生，但和父母一樣，都是忠於祖國的「大陸人」，把台灣視為中國永遠的一部分；張宣信則是本省人，在家講台語，認為台灣擁有自己的身分認同，和中國不一樣。

今年5月，這兩個人的生命，在南加州1個安靜的退休社區發生了對撞。當局說，周文偉帶著兩支槍、4枚汽油彈和對台灣人根深蒂固的憤怒，在爾灣台灣基督長老教會（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）內開火。

美國近幾週傳出多宗大規模槍擊事件，但這起發生在加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的案件特別引人注目，因為它就像是美國悲劇的變奏曲，讓人看到，即便是遠處的衝突、甚至是遠處的過去的衝突，也會出現在美國的槍枝文化之中。

這間位於南加州的教堂5月15日辦午餐會替張牧師洗塵時，周文偉開槍打死試圖阻止他行凶的52歲醫生鄭達志，張牧師隨後向周文偉扔了1把椅子，讓其他人得以制服周文偉。5名年齡從66到92歲不等的會眾受傷。

如同多年來世界各地移民社區發生的緊張事件，周文偉一案在台灣僑社引發熱烈討論，凸顯年輕一代儘管已跳脫對立，有些裂痕卻仍凍結在時間之中。

播客「台灣之心」（Hearts in Taiwan）北加州聯合主持人、42歲的安妮．王（Annie Wang, 譯音）說：「我們該怎麼讓這些認同觀點和解？」她說，她的父母多年來避談與台獨有關的對立，「一直以來都是非常隱晦，但我覺得以後不會這樣了，因為有個人為此去殺了人」。

在美國反亞裔襲擊事件不斷攀升之際，周文偉一案讓人更擔心安全，也讓取得槍枝和心理健康服務的論辯再起。認識周文偉的人說，他這些年來面對被驅逐、妻子垂死和經濟困難等困境，始終鬱悶、絕望。

●強烈的台灣認同

1960年代在台灣中部農村長大的張宣信，總能在教堂裡找到家的感覺。在台灣時，他的父親是長老教會牧師，會眾多是台灣當地農民，常會把剛收成的青菜和稻子拿來給張牧師一家。

但出了社區，張宣信的待遇就沒那麼好了。他是本省人，他的同學中有些來自外省人家庭，享有他沒有的好處。

在蔣介石國民黨專制統治下，外省人家庭在公務員工作和政府職位方面享有優勢，學校用國語教學並宣傳中國人的認同，閩南語則禁止在公共場所使用。40多年來，數以萬計反對政府政策的人被捕。

張宣信說，1980年代他在神學院經歷了「遲來的政治覺醒」，大量閱讀討論政治鎮壓與推動台灣認同的禁書，還參加了呼籲言論自由的大規模抗議活動，那最終促成了1990年代台灣民主運動的萌芽。

1991年，張宣信隨父母與兄弟姐妹移居美國，1999年加入爾灣長老教會前，他在加州卡馬里奧（Camarillo）主持1個小教會。

包括本省人和外省人在內，來自台灣的移民加入了來自中國大陸和香港的華語移民浪潮。大體來說，本省人和外省人在移民國和平共處，故鄉的政治緊張鮮少浮出檯面。

在美國，台灣長老會教會是年長會眾的社交中心，教堂市集上，阿嬤和阿姨們包著粽子，做著蚵仔煎等台灣小吃。

父母也是拉古納伍茲教會成員的51歲加州約巴林達（Yorba Linda）市議員黃瑞雅（Peggy Huang）說：「我記憶中的教會，就是對你的文化的讚頌和懷念。」

教會表面上雖沒有政治立場，但瀰漫著對獨立台灣人身分的信仰。

與一些以普通話或英語提供服務的台灣人教會不同，美國多數台灣長老教會堅持用台灣話宣教，張宣信說，部分原因是他們認為普通話是「壓迫者的語言」。除了關於對抗失智症等主題的講座外，拉古納伍茲教堂還籌辦了關於228事件的講座。

張宣信說，他的會眾與拉古納伍茲的外省人互動不多，外省人大多參加普通話教會。他說：「稱我們為支持獨立的教會可能言過其實，但我們不否認我們愛台灣。」

●對故土的愛

相較之下，周文偉在中產階級生活中長大，和4個兄弟姐妹住在台中一棟兩層樓透天厝中，因為父親是國民黨軍人，家人享有優惠待遇，而他也畢業於頂尖高中。

但數十年後，周文偉告訴朋友，他曾被台灣人家庭的小孩欺負和毆打。

周文偉的親友試圖弄清爾灣台灣基督長老教會事件真相，但熟悉他政治傾向的人並不那麼驚訝。周先生在拉斯維加斯的朋友詹姆斯．蔡（James Tsai, 譯音）說：「當然，我們為受害者難過，但他這樣做是有原因的。」詹姆斯．蔡指的是周文偉童年時期被欺負以致心有怨恨。

與他這一代許多外省人一樣，即使在1980年移居美國，周文偉仍將中國視為失落的故鄉。

周文偉在1994年出版的調酒學著作序言中，稱毛澤東和鄧小平是讓中國繁榮的「偉大領袖」。他對近幾十年來台灣出現的台灣認同不滿，在2018年書中稱本省人是「被毒害」的叛亂分子，支持台獨的觀點是背叛中國老祖宗。

●歷史的漣漪

周文偉事件讓許多台灣和中國僑民震驚，特別是在美國成長的年輕一輩。

上述播客主持人王安妮就說，小時候，她總是不懂媽媽為什麼要自稱是華裔美國人，即使她們說的是台語，家人在台灣已經居住好幾個世代。直到表親開始了解有關台灣的歷史，他們才終於了解僑民身分讓人擔憂的本質，還有爸媽為何堅稱是華裔，朋友的父母卻強調自己是台灣人。

她說，希望周文偉這件事能為僑民打開一扇門，讓他們能「更公開且誠實地述說」認同的掙扎。

張宣信則在回想當天與周文偉對峙時表示：「這個槍手和我、我們這一代，不幸出生在兩個族群身不由己、沒辦法好好相處的政治年代。那是我們這一代人的原罪。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉淑琴）1110613