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南加州教會槍案
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南加州教會槍案1/31

南加州教會槍擊案 凶嫌周文偉依仇恨犯罪被起訴

2022/6/18 08:33（6/18 09:24 更新）
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美國南加州教會槍擊案凶嫌周文偉。（Orange County Sheriff's Department via 美聯社）
美國南加州教會槍擊案凶嫌周文偉。（Orange County Sheriff's Department via 美聯社）
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（中央社加州聖安娜17日綜合外電報導）美國南加州爾灣台灣基督長老教會槍擊案造成1死5傷，檢方以仇恨犯罪的罪名起訴凶嫌周文偉。

美聯社報導，加州橘郡（Orange County）檢察署今天表示，先前以謀殺和殺人未遂等罪名起訴68歲的周文偉，如今加控仇恨犯罪。

周文偉5月15日前往橘郡城鎮拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時「爾灣台灣基督長老教會」在這裡租借場地舉行活動，有許多台僑聚集。這起槍擊案造成52歲醫師鄭達志喪生和5人受傷。

檢調當局先前表示，周文偉的動機是出於對台灣的仇恨，1949年共產黨取得內戰勝利，他的家人被迫離開中國大陸，而後他在台灣出生。

預料周文偉將於8月19日被提訊。他上個月初次出庭時並未提出抗辯。美聯社提到，記者已向線上法庭紀錄所列周文偉的公設辯護人發送訊息尋求置評。周文偉持續被羈押，不得保釋。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110618

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