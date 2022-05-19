美中文媒體稱收到周文偉犯案前寄出日記 已交警方

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（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉15日犯案，釀1死5傷。美國當地中文媒體「世界日報」今天說，16日收到周文偉寄出名為「滅獨天使日記」的7冊影印文件及隨身碟，已交給警方。

68歲的周文偉15日下午來到位於加州拉古納伍茲（Laguna Woods）的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）行凶，當時台僑聚集的「爾灣台灣基督長老教會」在這裡租借場地舉行活動。槍擊案共造成52歲台裔醫生鄭達志身亡及5人受傷。

「世界日報」今天刊登一張照片，當中可見8疊似乎是手寫的中文文件、隨身碟及一個寄件信封。報社表示，洛杉磯分社16日收到這套文件後，已委由律師林英郎交給警方處理，並且不報導其中內容。

美國「洛杉磯時報」報導，「世界日報」律師林英郎證實報社收到這些文件。他受訪時表示，包裹的郵寄標籤寫著周文偉的英文姓名（David Wenwei Chou）以及他在拉斯維加斯的住址。

林英郎說，他不認為「世界日報」有任何人已經完全讀過文件內容，他18日上午拿到這批文件，自己也還沒檢視過內容，他「正在思考我們要怎麼做」。

林英郎無法證實這批文件已經交給執法當局。

美國加州橘郡（Orange County）警局發言人布勞恩（Carrie Braun）18日下午透過簡訊對「洛杉磯時報」表示，當局正在調查這份郵件的相關事件，「目前尚無任何消息可提供」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1110519