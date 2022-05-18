南加州教會槍擊案 凶嫌周文偉室友：濫殺前無異狀 是善良安靜的人

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（中央社加州聖安娜18日綜合外電報導）美國南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉，被檢方形容為「惡魔般狡猾的怪物」，據同棟住宅的室友表示，他似乎是個善良且安靜的人，會與他人分享食物並宣稱自己是基督徒。

現居賭城拉斯維加斯的戴維斯（Jordin Davis）告訴美聯社，並無警告跡象顯示，周文偉可能正在策劃這樣的攻擊。

「此時此刻，以及所發生的一切，我開始懷疑：『大衛（即周文偉），你是不是利用你的善良和慷慨，來隱藏一些非常黑暗的秘密？』」

周文偉17日透過視訊方式首次出庭應訊，但他並沒有對被控謀殺和謀殺未遂提出抗辯。他的提訊將持續到6月10日。他將繼續羈押，不得保釋。

加州橘郡（Orange County）地區檢察官史必哲（Todd Spitzer）在宣布指控時稱，周文偉想要「盡可能多地將房內的人冷血殺害」。指控包括可加重量刑的埋伏攻擊。

史必哲表示，若罪名成立，周文偉可能面臨終身監禁或死刑。他說：「這個怪物制定了一個惡魔計畫，將其受害者鎖在教堂門內，以屠殺他所認為的無辜羔羊。但他不曉得那天教堂裡的教友不是羔羊，他們是獅子，他們反擊意圖滲透到他們禮拜堂的那個惡魔。」

史必哲說，周文偉的動機是出於對台灣的仇恨，1949年共產黨取得內戰勝利，其家人被迫離開中國大陸，而後他在台灣出生。當局表示，他顯然隨機選擇了那個教堂，上週六（14日）他從拉斯維加斯開車到加州前，並不認識那裡的任何人。

史必哲表示，他正在考慮仇恨犯罪指控，聯邦當局正在展開他們的仇恨犯罪調查。

周文偉是美國公民，曾擔任保全多年，今年2月搬進拉斯維加斯一棟有4個房間的住宅。室友戴維斯說，周文偉經常分享他的食物，通常是雞肉料理，且循規蹈矩地過日子--「回家、睡覺、淋浴、上班，就這樣重複」。

戴維斯說，周文偉從不談論宗教，但自稱是基督徒，並在他的車子頂上用黑色膠帶做了個十字架。

戴維斯表示，除了閒聊或談論戴維斯所養的狗「宙斯」（Zeus）以外，兩人很少交談。

戴維斯說，周文偉只在不到兩週前的一次談話中，提到台灣。周文偉說，他覺得台灣政府很腐敗，他不喜歡島上人民對領導層的支持。

戴維斯又說：「他讓自己看起來基本上是個政治難民。」（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110518