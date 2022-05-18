南加州教會槍案 檢方：凶嫌意圖盡可能殘殺人命

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州聖安娜17日綜合外電報導）美國加州橘郡檢察官史必哲今天說，南加州台裔教會槍擊案凶嫌周文偉被控槍擊這個多由老年人組成的台灣教會會眾，他想在「那個房間裡冷血地盡可能處決人」。

檢察官也宣布周文偉（David Wenwei Chou）涉嫌謀殺、謀殺未遂和其他槍擊指控，造成1死5傷。

案發當時，陪同母親到教會的52歲台裔醫師鄭達志（John Cheng）與凶嫌對峙、不幸中彈身亡；牧師張宣信把握時機拿椅子丟向槍手頭部，現場教友雖多為年長者仍奮勇合力制住凶嫌，以電線將他綑綁，直到警方出現。

美聯社報導，橘郡（Orange County）檢察官史必哲（Todd Spitzer）今天把68歲的周文偉描述為怪物。

他說：「這個怪物制訂邪惡的計畫，把教堂的門鎖上，把受害者關在裡面，以便屠宰這些他認為是天真的羔羊。但他沒有意識到的是，那天教堂裡的會眾不是羔羊─他們是獅子，他們反擊了試圖滲透到禮拜堂的邪惡力量。」

史必哲說，周文偉的動機是對台灣的仇恨。1949年共產黨在國共內戰獲勝後，他的家人被迫離開中國大陸，他在臺灣出生。當局說，他顯然是隨機選擇這個教堂，並不認識那裡的任何人。

周文偉14日從拉斯維加斯（Las Vegas）的家中開車出發，隔天到達教會。

他在教會午餐會上花了約一小時與數十名會眾交流，史必哲說，這是周文偉獲得會眾信任的方式，這樣他們就不會注意到他開始實施的陰謀，包括用鍊子鎖住出入口、用強力膠注入鎖中，並在幾個地方放置縱火裝置。

史必哲說，周文偉的方法等同於「埋伏」，這是一個法律術語，如果他被定罪，可以加重刑罰。

史必哲說，如果周文偉被定罪，且陪審團認定這些加強措施是真的，他將面臨不得假釋的終身監禁或死刑。

周文偉將在6月10日繼續接受審訊，他今天首度出庭時沒有進行抗辯。他將繼續關押，不得保釋。

周文偉是美國公民，多年來一直擔任保全人員。當局發現其手寫筆記中記載對台灣人的仇恨，為其犯罪動機。史必哲說，他正在考慮以「仇恨犯罪」（Hate Crime）起訴，但需要更多時間調查。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110518