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南加州教會槍殺案 駐處查證凶嫌周文偉為台灣移民
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南加州教會槍案1/13

南加州台裔教會槍擊案 NFL球員悼鄭醫師英勇擋子彈犧牲

2022/5/17 11:59（5/17 12:22 更新）
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職業美式足球NFL球員史丹頓表示，美國南加州教會槍擊案中的死者就是他的醫師鄭達志（圖），並稱讚鄭達志是英雄，在案發時英勇對抗槍手。（圖取自South Coast Medical Group 網頁southcoastmedgroup.com）
職業美式足球NFL球員史丹頓表示，美國南加州教會槍擊案中的死者就是他的醫師鄭達志（圖），並稱讚鄭達志是英雄，在案發時英勇對抗槍手。（圖取自South Coast Medical Group 網頁southcoastmedgroup.com）
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（中央社洛杉磯16日綜合外電報導）美國南加州台裔教會槍擊案造成1死5傷，職業美式足球NFL球員史丹頓表示，死者就是他的醫師鄭達志（John Cheng），並稱讚他是英雄，在案發時英勇對抗槍手。

NFL克里夫蘭布朗（Cleveland Browns）後衛史丹頓（Johnny Stanton）在社群媒體上寫道：「我剛發現昨天在拉古納伍茲（Laguna Woods）槍擊案中被殺害的人就是我的主治醫師鄭達志。絕對的英雄，他攻擊槍手幫忙拯救教堂裡很多人，我只是想讓大家知道他的名字，我們會懷念他的。」

德州貝勒大學（Baylor University）也在推特發文說：「鄭達志醫師昨天喪生，在橘郡（Orange County）的教堂英勇對抗槍手，實際上是為教友擋子彈。他也是校友，1991年畢業班級。請與我們一同為認識他與愛他的人祈禱。」

法新社報導，鄭醫師當時試圖將槍手制伏在地，讓其他人將行凶者五花大綁等警察到來。美國廣播公司（ABC）分台ABC7獨家取得的照片顯示，拉古納伍茲的日內瓦長老會教堂（Geneva Presbyterian Church）內一群英勇的教徒合力將槍手壓制在地。

橘郡警長巴恩斯（Don Barnes）說：「如果沒有鄭醫師的義舉，無疑會有更多人受害。不幸的是，鄭醫師在對抗凶嫌後被子彈打中，當場死亡。」

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境今天告訴中央社，鄭達志是運動醫學的專科醫師，本著醫生救人濟世的精神在槍擊案中喪生，獲美方執法人員在今天公開記者會中推崇，「他的英勇行為，拯救了許多生命」。

鄭達志出生台灣，一歲時隨父母移民美國，他的父親也是醫生，約3個月前剛過世。家人還在走出親人離世的傷痛，鄭達志昨天特別陪同母親到教會聚會，卻遇此劫難。他身後留下妻子以及一對兒女。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1110517

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