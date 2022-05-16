加州台裔教會槍擊案 牧師與教友合力制伏槍手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社加州拉古納伍茲16日綜合外電報導）美國南加州一座教友多為台裔的長老會教堂15日爆發槍擊案，造成1死5傷。一位牧師趁槍手裝填子彈時拿起椅子擊中其頭部，教友們隨即上前制伏他並用電線將他綑綁起來。

美聯社報導，這起槍擊案發生在拉古納伍茲市（Laguna Woods）「日內瓦長老會教堂」（Geneva Presbyterian Church），15日下午1點30分左右，「爾灣台灣基督長老教會」（Irvine Taiwanese Presbyterian Church）教友傑瑞．陳（Jerry Chen）剛走進教堂團契廳的廚房，便聽到槍聲。

72歲的陳是這個教會的長期信徒，他從角落偷瞄，看到教會教友們尖叫、奔跑和躲到桌子底下。

他說：「我知道有人在開槍，我非常非常害怕。我跑出廚房的門撥打911。」

警方人員表示，槍手射殺一名男子並打傷5名長者後，遭牧師和信徒制伏，用電線綁住雙腿，直到警察趕到。5名傷者中有4人受到嚴重槍傷。

槍手是一名60多歲亞裔男子，姓名還未公布，行凶動機也不得而知，但調查人員不認為他住在這個社區。

傑瑞．陳從教堂停車場撥通911，他說他驚嚇到無法告訴接線人員他所在的位置。他說：「我只能問別人地址。」

陳說，大約40名會眾在上午作完禮拜後，聚在團契廳吃午餐。上午的聚會是為了歡迎他們的前牧師張宣信（Billy Chang），張牧師在這間教會事奉了20年，是一位備受敬愛的社區成員，兩年前他搬回台灣。陳說，這是他第一次返回美國。

陳說：「大家剛吃完午餐，正在與張牧師合影。我剛吃完飯走進廚房。」

正是這時，他聽見槍聲，跑到外頭。

後來，陳從其他人那裡得知裡面所發生事情的細節。教友告訴他，當槍手停下來重新裝填子彈時，張牧師拿起椅子擊向其頭部，其他人迅速上前搶走槍手的槍。陳說，他們隨後將槍手制伏並將他綁起來。

他說：「張牧師和其他人如此勇敢真令人驚訝。真是可悲。我從來沒想到這樣的事會發生在我的教會、我的社區。」

陳說，教會大多數成員是年長、受過高等教育的台灣移民。他說：「我們大多已退休，我們教會教友的平均年齡是80歲。」

橘郡副警長海洛克（Jeff Hallock）稱讚教友們迅速逮住槍手。他說：「那些教友干預並阻止嫌犯的表現，我們認為非常英勇。他們無疑避免了更多傷死。我認為可以這麼說，如果沒人干預，情況可能會更糟糕。」

這起槍擊案發生前一天，一名18歲男子才在紐約州水牛城一家超市開槍打死10人。

拉古納伍茲原是為年長者建造的社區，後來成為一座城鎮，地點在洛杉磯東南約80公里，人口1萬8000人，超過80%居民至少65歲。槍擊案發生的地區有許多禮拜場所，包括天主教、信義會（Lutheran）和衛理公會（Methodist）教堂，以及一座猶太會堂。

海洛克說，調查還在早期階段。他說，尚有許多問題有待釐清，包括槍手是否參加教堂禮拜、教友是否認識他以及究竟開了多少槍。

訂閱《國際新聞》電子報 第一手掌握世界最新脈動 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

警長發言人布勞恩（Carrie Braun）說，事發當時，教堂內大多數人咸信是台灣人。遭到槍擊的傷者包括4名亞裔男性，年齡分別是66、75、82和92歲，以及一名86歲亞裔女性。當局原先表示，5名倖存者中4人受到槍傷。警方尚未披露有關凶嫌的任何訊息。

加州州長紐松（Gavin Newsom）的辦公室在推特上表示，他正密切關注這件事。推文稱：「沒有人該為前往他們的禮拜場所而感到害怕。我們的心與受害者、社區以及所有受到這一悲劇事件影響的人同在。」（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110516